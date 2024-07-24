Afyonkarahisarlı genç güreşçiler Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Spor

Afyonkarahisarlı genç güreşçiler Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti

Afyonkarahisarlı genç güreşçiler Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti

Ankara'da düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Afyonkarahisarlı güreşçiler büyük bir başarıya imza attı. Irmak Elekçi ikinci olurken, Sümeyye Nisa Gümüş, Sultan Selin Naneci, Zeynep Batı ve Nazlı Gül Orbay üçüncü olarak gurur kaynağı oldu. Afyonkarahisar U-13 takımı ise birinci oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek disiplin ve azmin önemine vurgu yaptı.

24.07.2024 12:18
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Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Ankara'da düzenlenen U-11 ve U-13 Türkiye Güreş Şampiyonası, Afyonkarahisar'ın genç güreşçileri için büyük bir başarı hikayesine sahne oldu.

Şampiyonada Irmak Elekçi, U13 58kg kategorisinde Türkiye ikincisi olarak dikkatleri üzerine çekerken, Sümeyye Nisa Gümüş 54kg, Sultan Selin Naneci 73kg, Zeynep Batı 36kg ve Nazlı Gül Orbay 46kg kategorilerinde Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir gurur kaynağı oldu. Ayrıca Afyonkarahisar U-13 takımı 76 kulüp içerisinden 90 puanla birinci oldu. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, bu büyük başarıların arkasında yatan disiplin ve azmin önemine vurgu yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Afyonkarahisarlı genç güreşçiler Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti - Son Dakika

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