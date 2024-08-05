Ağrı\'da Çocuklar Yüzme Öğreniyor

Spor

Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında, il merkezi ve ilçelerde yüzme eğitimi alan çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de sıcak havalarda serinliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, yaptığı açıklamada, projenin il merkezi, Doğubayazıt, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi. Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde çocukların yüzme tekniklerini öğrendiklerini ve suyla iç içe olmaktan keyif aldıklarını belirten Çelebi, "Projemizle amacımız, çocuklarımızın yüzme bilgisini artırmak ve su güvenliğini sağlamak. Aynı zamanda sıcak havalarda serinlemelerine olanak tanıyarak keyifli vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Çocuklarımızın yüzme havuzlarında eğlenip sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine katkı sağladıklarını görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Proje kapsamında yüzme eğitimi alan çocuklar ise, havuzlarda hem eğlendiklerini hem de yeni şeyler öğrendiklerini ifade etti. - AĞRI