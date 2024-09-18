Ağrı'dan Tekerlekli Sandalye Şampiyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ağrı'dan Tekerlekli Sandalye Şampiyonu

Ağrı\'dan Tekerlekli Sandalye Şampiyonu

Vali Koç, Türkiye Şampiyonu Halit Durak'ı kabul ederek başarılarını kutladı ve destek sözü verdi.

18.09.2024 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Vücut Geliştirme, Fitness Türkiye Şampiyonası'nda bedensel engelliler tekerlekli sandalye kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü sporcusu Halit Durak'ı makamında kabul etti.

Vali Mustafa Koç, Halit Durak'ı ve antrenörü Çetin Demir'i tebrik ederek, bu başarının Ağrı'ya önemli bir gurur yaşattığını belirtti. Dünya Şampiyonası'nda da Durak'a başarılar dileyen Vali Koç, "Halit gibi azimli sporcularımızın varlığı, gençlerimize örnek oluyor. Onun başarısı, engellerin aşılabileceğinin en güzel kanıtıdır" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yılmaz ise, Vali Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a kulübe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Yılmaz, "Sayın Valimizin sporcularımıza gösterdiği ilgi, onları daha da motive ediyor. Bu destekle, daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Vali Koç, görüşmede Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi'ye de sporun gelişimi için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mustafa Koç, Engelliler, Politika, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'dan Tekerlekli Sandalye Şampiyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Valiler Kararnamesi yayımlandı 16 ilin valisi değişti Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti
23:22 Erken seçim anketleri gelmeye başladı Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar Erken seçim anketleri gelmeye başladı! Vatandaşın verdiği yanıt bir hayli manidar
22:14 FED’in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin FED'in sürpriz faiz kararı sonrası gram altın için rekor rakam tahmin
21:06 İsrail’in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan’da son durum İsrail'in tek kurşun atmadan kan döktüğü Lübnan'da son durum
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
10:04 WhatsApp’a müthiş bir özellik geliyor Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek WhatsApp'a müthiş bir özellik geliyor! Durumlarda kullanıcılar etiketlenebilecek
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:31 İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2024 04:18:07. #1.13#
SON DAKİKA: Ağrı'dan Tekerlekli Sandalye Şampiyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement