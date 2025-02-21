Ahmet Çakar Galatasaray'a ağzına geleni saydı - Son Dakika
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Ahmet Çakar Galatasaray'a ağzına geleni saydı

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Eski hakem ve ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray'ın AZ Alkmaar'a elenmesinin ardından adeta ateş püskürdü. Çakar, Galatasaray'ın maç performansını eleştirerek, ''Bu maç 2-2 değil de AZ Alkmaar lehine 5-2 bitebilirdi. Galatasaray gibi büyük bir camia iki senede bu kadar başarısız olamaz. Galatasaray ve Türk futbolunu rezil rüsva ettiniz'' dedi.

21.02.2025 12:01
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Süper Lig devi Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçını yorumlayan Ahmet Çakar, çok sert ifadeler kullandı.

"5-2 BİTEBİLİRDİ"

Sarı-kırmızılıları sert eleştiren Çakar, "Galatasaray'ın attığı gol dışında pozisyonu yok. AZ Alkmaar 2 direk, 3 karşı karşıya ve çizgiden çıkan toplarla 7 pozisyona girdi. Bu maç 2-2 değil de AZ Alkmaar lehine 5-2 bitebilirdi. Cuesta'yı Galatasaray'a kim getirdi? Bana 8 milyon Euro verin, size bu adamdan daha iyi 2-3 tane futbolcu getiririm. Barış Alper Yılmaz kötü oynuyor ama devamlı kötü oynayacak diye bir şey yok. Takımı bir şekilde ileriye götürmeye çalışıyor. Okan Buruk, defans sistemini hala oturtamadı. Bu takım 3'lü mü, 4'lü mü oynuyor? Sen Fenerbahçe karşısında böyle oynarsan çok büyük sıkıntı yaşarsın.

"TÜRK FUTBOLUNU REZİL RÜSVA ETTİNİZ"

Galatasaraylı futbolcular ter atmaya gelmişler. Şimdi ne yapacaksın? Sağ beke Frankowski'yi, sol beke de Eren Elmalı'yı koyacaksın. Başka çaren yok. İki sene üst üste şampiyon olan takım, Hollanda Ligi'nin 5. olan takımından iki maçta 6 gol yiyemez. Bunun en büyük sorumlusu Dursun Özbek değil, Okan Buruk'tur. Haydi ilk maçta eksikler vardı, bu maçta bir reaksiyon göster. O da yok. Galatasaray gibi büyük bir camia iki senede bu kadar başarısız olamaz. Galatasaray ve Türk futbolunu rezil rüsva ettiniz" dedi.

Ahmet Çakar Galatasaray\'a ağzına geleni saydı

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Son Dakika Spor Ahmet Çakar Galatasaray'a ağzına geleni saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • AlexArda:
    6syle 8taş avrupaya gönderilmemelidir, ülke puanlarına zarar veriyorlar! başakşehir sivas gitsin daha iyi Fenerbahçe 45250, Basaksehir 23000, Sivasspor 16500, Besiktas 14500. 69 147 Yanıtla
  • Türk:
    telliavive yenildikten sonra artık 8liği desteklemiyorum. 6lıklar hakemle iş tutuyo adil yarışmıyo. tek büyük Fenerbahçeli olmaya karar verdim :))) siz de olun bigün zaten herkes olacak, şimdiden olun rahatlayın :)) 54 162 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    ARDA MALİ SEN SON ON YILA BAK BAKIYIM DENYU. NERDESİN. ADINI BİLMEDİĞİMİZ TAKIMDAN 7 TANE YİYİP GELEN KİM. 53 24 Yanıtla
  • AlexArda:
    inşallah hakem ittirmesi olmaz da bugün eyüp kazanır. avrupaya gittiğinde ülkemize fayda sağlayacak büyük takımlar gerekiyor! 60 9 Yanıtla
  • ferhat eser:
    bu işler her takımın değil ER takımın işidir Türk futbolu değil sadece glatasaray rezil olmuştur abartılacak birşey yok zaten 5saraylılarda biliyodu en baştan az alkmarı eleyemeyeceklerini 22 29 Yanıtla
  • Emin Erol:
    çok doğru alınteri olmadan haketmeden şampiyon yapılırsan böyle olursun daha beter olun inşallah 21 29 Yanıtla
  • Dracarys null:
    Şımarık gavatsarayın Türk hakemleri olmadan hâlini herkes görsün. İbretlik halleri ortada. Yabancı hakemi istememe sebepleri belli 22 27 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    Hollanda'daki 4 takım uefa da yoluna devam ediyor ülke puanına bak birde bizimkine atması kolay herşey sahada oynanıyor. 42 3 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Doğru diyor Okan hoca değil taktik bilgisi zayif 29 5 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Kim bu arkadaş!???! Seneye gelsin SORVİVOR' da başlasın... 17 8 Yanıtla
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