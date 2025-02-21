Ahmet Çakar Galatasaray\'a ağzına geleni saydı

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Süper Lig devi Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçını yorumlayan Ahmet Çakar, çok sert ifadeler kullandı.

"5-2 BİTEBİLİRDİ"

Sarı-kırmızılıları sert eleştiren Çakar, "Galatasaray'ın attığı gol dışında pozisyonu yok. AZ Alkmaar 2 direk, 3 karşı karşıya ve çizgiden çıkan toplarla 7 pozisyona girdi. Bu maç 2-2 değil de AZ Alkmaar lehine 5-2 bitebilirdi. Cuesta'yı Galatasaray'a kim getirdi? Bana 8 milyon Euro verin, size bu adamdan daha iyi 2-3 tane futbolcu getiririm. Barış Alper Yılmaz kötü oynuyor ama devamlı kötü oynayacak diye bir şey yok. Takımı bir şekilde ileriye götürmeye çalışıyor. Okan Buruk, defans sistemini hala oturtamadı. Bu takım 3'lü mü, 4'lü mü oynuyor? Sen Fenerbahçe karşısında böyle oynarsan çok büyük sıkıntı yaşarsın.

"TÜRK FUTBOLUNU REZİL RÜSVA ETTİNİZ"

Galatasaraylı futbolcular ter atmaya gelmişler. Şimdi ne yapacaksın? Sağ beke Frankowski'yi, sol beke de Eren Elmalı'yı koyacaksın. Başka çaren yok. İki sene üst üste şampiyon olan takım, Hollanda Ligi'nin 5. olan takımından iki maçta 6 gol yiyemez. Bunun en büyük sorumlusu Dursun Özbek değil, Okan Buruk'tur. Haydi ilk maçta eksikler vardı, bu maçta bir reaksiyon göster. O da yok. Galatasaray gibi büyük bir camia iki senede bu kadar başarısız olamaz. Galatasaray ve Türk futbolunu rezil rüsva ettiniz" dedi.