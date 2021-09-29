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Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar - Son Dakika

Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar

29.09.2021 11:40
Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar, System.String[]

"Lens ve Ljajic'in kontratlarını nasıl yapmışlar ?""Gidenler kulübü çok zordayken bırakıp gittiler, ben kulübü toparladım""Onlar 'vın' turizmdi.

"Lens ve Ljajic'in kontratlarını nasıl yapmışlar ?"

"Gidenler kulübü çok zordayken bırakıp gittiler, ben kulübü toparladım"

"Onlar 'vın' turizmdi. Benim 'Vın turizmle işim yok, ben 'Varan Turizm' im""9 milyon Euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin Euro veriyoruz""Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık"" Gedson Fernandes'i son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik""Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu"" Kenan Karaman'ı yerli ve milli futbolcu olduğu için aldık, hata yaptığımızı düşünmüyorum

Ali DANAŞ/ Amsterdam, - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, takım maliyetinin 50 Milyon Euro'nun altında olduğunu ve dünya çapında oyuncuları indirim yaptırarak aldıklarını söylerken, eski yönetimin yaptığı Lens ve Ljajic'in kontratlarının kulübü zor durumda bıraktığını bir kez daha dile getirdi. Başkan Çebi, transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Kaan Ayhan olduğunu itiraf ederken ara transferde yeniden girişim yapacaklarını da açıkladı. Ajax maçı sonrası gazetecilerle sohbet ederek önemli açıklamalarda bulunan Çebi'nin bazı sözleri şöyle: "Transferler için Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın tamamını değil dörtte birini falan harcadık. Bu transferleri hem şampiyon olmak için yaptık, hem de ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edeceğimiz için yaptık, amacımız hiç bir zaman hava atmak olmadı. Takımın maliyeti şu an 50 milyon Euro'nun altında. Dünya çapında oyuncuları çok ciddi indirimler yaptırarak aldık. Özellikle Pjanic için verdiğimiz paralar çok yüksek değil. 9 milyon euro yıllık ücret alan Pjanic için 2 milyon 750 bin Euro veriyoruz. Transfer döneminde almak isteyip de alamadığımız tek oyuncu Kaan Ayhan oldu. Devre arasında takımındaki durumuna göre tekrar girişimde bulunacağız. Ayrıca Gedson Fernandes'i de son gün alıyorduk ama Pjanic çıkınca vazgeçtik ve tercihimizi Pjanic'ten yana kullandık. Cenk Tosun'a da sözüm var, sezon sonu gelmek isterse kapımız ona açıktır."KENAN KARAMAN TRANSFERİNİN PERDE ARKASI"Kenan için şunu söyleyebilirim, yerli futbolcu konusunda ısrarcıydı federasyon, ondan daha iyi yerli kim var bilmiyorum? Kenan'da, hocanın tatilde olduğu bir aylık dönemde acele etmemiz gerekiyordu, yerli futbolcu konusunda baskı vardı. Milli futbolcu olduğu için ve gelişim göstereceğine inandığımız için aldık. Hata yaptığımızı düşünmüyorum. Salih'i de hoca istedi."LARIN KARARINI VERECEK"Larin kalmak istiyor, görüşmeler devam ediyor. Daha bugün (dün için) görüştük menajeriyle. Canı başka yere gitmek istiyorsa gider, ben hiç o konuda taviz vermem, yani Beşiktaş'ta kalmak istemeyen, bizi zor durumda bırakacak futbolcuyla ben fazla uzun görüşmem, kısa keserim."KARAGÜMRÜK, LENS İÇİN BİZE 150 BİN EURO VERDİ !.."Lens ve Ljajic ile bu kontratları nasıl yaptınız, hatta Douglas. 3 tane futbolcuyu sizlerin takdirine bırakıyorum. Milyonlarca Euro'luk bu futbolculara neden 100 bin 200 bin Euro teklif geliyor. Karagümrük Lens için bize 300 bin Euro brüt para verdi, neti 150 bin Euro yapıyor. Kulüpteki sponsor aracını bile istedi Lens, artık bu kadarı bana ağır geldi yani. Adem'le biz anlaştık, son dakikada kararından vazgeçti. Adem'i alan olmadığını, taliplisi olmadığını düşünüyorum. Muhtemelen anlaşabileceğini düşündü, zayıf ihtimaldi ama olmayınca profesyonel kafa yapısıyla kontratına yaslandı yürüdü. Bu 3 futbolcu da 'Beşiktaş'ta sağlıklı yaşıyorlar'. Bu futbolcularla o kontratları imzalarken düşünecektiniz. Ljajic için daha geçen hafta 2 milyon Euro son taksiti ödedik. Bunu alanlar kulübüyle 6.5 milyon Euro kontrat yapmışlar, üstüne ödemeyi de ertelemişler. Bütün ödemelerini biz yaptık, tam 6.5 milyon Euro."SAKATLIKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU AĞIR MAÇ TEMPOSU VE RAKİPLERİN SERT FUTBOLUNDAN KAYNAKLANIYOR "Sivasspor maçını sahamızda oynayacağız. Sakatlıkların hepsinin zeminden kaynaklandığını düşünmüyorum. Benim şahsi fikrim çok ağır maç temposu, özellikle Dortmund maçında çok efor sarf eden bir takımımız var. Ondan sonra sakatlıklar çıkmaya başladı. En önemlisi bu sakatlıkların %60-70'i darbeden kaynaklanıyor. Şu anda o darbeleri vuranların hiç bir tanesinin kartı yok. Ama Malatya'da ama orada ama burada. Siz kartları vermediğiniz sürece arkadaş arkadaşın ayağına vuruyor. Bu hafta sonu bizim maçlar ve diğer maçları dikkatle takip edeceğiz, ondan sonra ben önümüzdeki haftalarda, milli takım arasında hakemlerle ilgili kesin olarak açıklama yapacağım, rahatsızız."BEŞİKTAŞ'IN HAKKI YENMEDİĞİ ZAMAN BEŞİKTAŞ ZATEN ŞAMPİYON OLACAK "Adana Demirspor maçında hakem demiş ki 'ben görmedim, VAR hakemine sordum temiz' dedi diyor. Hakem de görecek, VAR niye görmüyor. VAR 'gel pozisyona bak' diyebilir. VAR temiz deyince hakem gidip bakmıyor. VAR'a git, eğer pozisyonun başında faul varsa, o zaman faul ver ne varsa onu ver. Penaltıysa penaltı ver. Bizim önümüzün kesilmek istendiği bir görüş, ispat edemeyeceğimiz şeyleri söyleyemeyiz. Ben başka takımlarla ilgili konuşmak istemiyorum. Beşiktaş'ın hakkını yemesinler yeter. Beşiktaş'ın hakkı yenmediği zaman Beşiktaş zaten şampiyon olacak. Adana Demirspor maçında Balotelli'nin yaptığı hareketlerden dolayı sonra resmi olarak özür dilemediler. Ben hiç bir şeklide futbolcuyu dikkate almam. Bizler resmi siteleri olan, resmi kurumlarız, özür dilenecekse bu şekilde resmi yapılır, yapılmadı. Baş sağlığı değil bu. Baş sağlığında telefon açarsınız dilersiniz, bu öyle bir şey değil."YAYIN GELİRLERİ"Yayıncı kuruluşla kontratlarda yaptığınız hatalar yıllarca size zarar verir. Hata demeyelim ama bu kontratlar baştan eksik yapılmış. Bazı şeyler önemsenmemiş ama başınıza gelince sizin lehinize bir şey yok. Bu kontratlar daha sağlıklı yapılmalıydı. Kendi Süper Lig A.Ş'mizi kurmadıktan sonra bu yayın işleri daha çok sıkıntı olur. Bu işin zaman ihtiyacı var. Eğer, kulüpler (dört büyük kulüpler) kendi maçlarını yayınlamak isterse ve yayıncı kuruluşla sözleşme bitmeden hazırlıklarını yaparlar, sözleşme bitince ihaleye çıkmadan kendi dekoderlerini satarlar ve yayınlarlar ama bu hemen ve bugün karar verilecek bir şey değil. Bir yıl sonrası için bugünden bir karar alabilirsiniz.Federasyon başkanlığını hiç bir şekilde düşünmüyorum. Şu anda bir başkanımız var zaten."BİZDEN ÖNCEKİ GİDENLER VIN TURİZMDİ BEN VARAN TURİZM'İM

"Gidenler kulübü çok zordayken bırakıp gittiler, ben kulübü toparladım, bundan sonra düzlüğe çıkacağız. Onlar 'vın' turizmdi. Benim vın turizmle işim yok, ben 'Varan Turizm' im."


Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar

Ahmet Nur Çebi, Varan Turizm, Beşiktaş, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Nur Çebi: Milyon Euro'luk futbolcular şimdi 200 bin Euro etmiyorlar - Son Dakika
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