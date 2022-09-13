Akhisarspor: 1-0 - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisarspor: 1-0

13.09.2022 17:44
Akhisarspor: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a 1-0 yenilen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, kupaya erken veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası 1'inci Eleme Turu'nda Bölgesel Amatör Lig ekibi Bigaspor'a 1-0 yenilen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Akhisarspor, kupaya erken veda etti. Çanakkale Biga İlyas Bayram Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 29'uncu dakikada ev sahibi ekipten Alperen Akar attı. Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yer aldığı dönemde 4 yıl önce 2018'de Türkiye Kupası'nı finalde Fenerbahçe'yi mağlup ederek kazanmış, 3 sene önce de kupada Galatasaray'la final oynamıştı.


YORUMLAR
500
Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek Okçulukta Türkiye Kupası Final yarışmaları Tokat'ta düzenlenecek Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Akhisarspor: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:46 Polislere suikast planı muskadan çıktı! Yakayı ele veren 2 terörist tutuklandı
17:23 Sağlık Bakanlığı'ndan "MHRS'ye aylık 3 randevu kotası getirildi" iddialarına yalanma
17:17 Türkiye, muhteşem özelliklere sahip yeni SİHA üretiyor! Dosta güven düşmana korku salan silahın adı "Kara Ölüm"
17:36 Usta sanatçı Ali Rıza Binboğa'dan tartışma yaratacak sözler: Günümüz şarkıları sabun köpüğü gibi
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
17:29 Bakan Çavuşoğlu, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de kurulan tuzak hakkında konuştu: Yunanistan başkalarının maşası oluyor
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Akhisarspor: 1-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement