Akseki'de ilk kez yapılan tartan pist, Akseki Spor Kulübü'ne modern zemin sunacak - Son Dakika
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Akseki'de ilk kez yapılan tartan pist, Akseki Spor Kulübü'ne modern zemin sunacak

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Akseki\'de ilk kez yapılan tartan pist, Akseki Spor Kulübü\'ne modern zemin sunacak
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Antalya'nın Akseki ilçesinde, Akseki Atatürk Stadı'ndaki toprak koşu parkuru tartan piste dönüştürülüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce ihale edilen çalışmanın önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor; Akseki Spor Kulübü de daha iyi şartlarda antrenman yapacak.

Antalya'nın Akseki ilçesinde, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma kapsamında Akseki Atatürk Stadı'ndaki toprak koşu parkuru, tartan piste dönüştürülüyor. İlçede ilk kez yapılan tartan pist çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanması hedefleniyor.

Akseki Atatürk Stadı'nda yürütülen çalışma kapsamında daha önce toprak zeminden oluşan koşu parkuru tartan pistle kaplanıyor. İlçenin spor altyapısına katkı sağlayacak çalışmayla sporcuların daha modern ve elverişli şartlarda antrenman yapabilmesi amaçlanıyor.

Akseki'de ilk kez tartan pist yapılıyor

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ihale edilen çalışma, Akseki'de spor altyapısının geliştirilmesi açısından önem taşıyor. İlçede ilk kez hayata geçirilen tartan pist projesiyle koşu ve atletizm faaliyetleri için daha uygun bir alan oluşturuluyor.

Stadyumdaki tartan pist yapım çalışmaları ekipler tarafından sürdürülürken, çalışmaların önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanıyor.

Spor altyapısına önemli katkı

Akseki Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen yenileme çalışmalarının, ilçede spor faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor. Antalya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akseki Spor Kulübü'nün de kullandığı statta yapılan düzenlemelerle sporcuların daha iyi şartlarda çalışmalarını sürdürmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA
GençlikAntalyaAksekiGüncelSporSon Dakika

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