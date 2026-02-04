Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

Alanyaspor\'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor
04.02.2026 19:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kupası'nda oynanan Boluspor-Alanyaspor maçında dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk taraftarlara ayrılan bölümde Alanyaspor'u destekleyen bir kişinin olduğu görüldü. Alanyaspor formasını giyen genç kadın, 700 kilometre yol giderek takımını tek başına destekledi.

Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Bolu'da oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 4-0'lık skorla kazandı.

ALANYA 21 DAKİKADA 4 GOL ATTI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri47 ve 58. dakikada Ianis Hagi, 60 ve 68. dakikada Steve Mounie kaydetti.

700 KM YOL GİTTİ, TAKIMINI TEK BAŞINA DESTEKLEDİ

Karşılaşmada tribünlerin ekrana geldiği anlardan dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk takım taraftarları için ayrılan tribünde sadece bir Alanyaspor taraftarının olduğu görüldü. Genç bir kadın, Alanya'dan 700 kilometre yol gelerek tribündeki yerini aldı. Formasını giyen ve atkısını da alan kadın, takımını tek başına destekledi ve atılan gollerde büyük sevinç yaşadı.

Türkiye Kupası, Boluspor, Alanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iyi yapmiş 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi Isınmak için yaktığı ateş 5 aracı küle çevirdi
İsrail’de istihbarat şefinin kardeşi Gazze’ye sigara kaçırırken yakalandı İsrail'de istihbarat şefinin kardeşi Gazze'ye sigara kaçırırken yakalandı
Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi’nin isteği üzerine çekilirim Eski Irak Başbakanı Maliki: Adaylıktan ancak Koordinasyon Çerçevesi'nin isteği üzerine çekilirim
Gianni Infantino: Rusya’nın yasağı kalkmalı Gianni Infantino: Rusya'nın yasağı kalkmalı
Geri döndü Tolga Ciğerci’nin yeni takımı şaşırttı Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Selçuk İnan’dan Milan Skriniar’a tepki: Ahlak sınırlarını aştı Selçuk İnan'dan Milan Skriniar'a tepki: Ahlak sınırlarını aştı

20:20
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’ye veda etti
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti
20:11
Konyaspor’da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
Konyaspor'da Çağdaş Atan dönemi sona erdi
19:53
Bakan Şimşek’ten Justin Bieber paylaşımı
Bakan Şimşek'ten Justin Bieber paylaşımı
19:36
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
18:56
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
ABD-İran görüşmeleri çıkmaza girdi: Balistik füze konusu da konuşulmalı
18:09
Bill Gates’ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Bill Gates'ten Epstein itirafı: Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 20:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.