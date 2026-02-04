Alanyaspor\'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

Türkiye Kupası'nda A Grubu 3. hafta maçında TFF 1. Lig ekibi Boluspor, Süper Lig temsilcisi Corendon Alanyaspor'u konuk etti. Bolu'da oynanan mücadeleyi Corendon Alanyaspor, 4-0'lık skorla kazandı.

ALANYA 21 DAKİKADA 4 GOL ATTI

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri47 ve 58. dakikada Ianis Hagi, 60 ve 68. dakikada Steve Mounie kaydetti.

700 KM YOL GİTTİ, TAKIMINI TEK BAŞINA DESTEKLEDİ

Karşılaşmada tribünlerin ekrana geldiği anlardan dikkat çeken bir an yaşandı. Konuk takım taraftarları için ayrılan tribünde sadece bir Alanyaspor taraftarının olduğu görüldü. Genç bir kadın, Alanya'dan 700 kilometre yol gelerek tribündeki yerini aldı. Formasını giyen ve atkısını da alan kadın, takımını tek başına destekledi ve atılan gollerde büyük sevinç yaşadı.