Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük kariyerinde havlu attı! - Son Dakika
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Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük kariyerinde havlu attı!

04.05.2023 11:30

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza teknik direktör olarak ilk defa A takım çalıştırdı. Brezilya Serie B takımı Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdı. Böylece Alex'in ilk A Takım hocalık kariyeri sadece 18 maç sürdü. Brezilyalı efsane bu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 9 yenilgi aldı.

Sao Paulo U20 takımını çalıştırdıktan sonra ilk A Takım macerası için Brezilya Serie B ekibi Avai'nin başına geçen Alex de Souza, kabusu yaşadı.

"ALEX'E YENİ MACERALARINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Avai, teknik direktör Alex de Souza ile yolları ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avai Futbol Kulübü, Alex de Souza'nın teknik direktörlük görevinden ayrıldığını bildirir. Bu karar, karşılıklı anlaşma sonucu verilmiştir. Alex ile birlikte yardımcıları Oliveira ve Cavalcanti de kulüpten ayrılmıştır. Kulüp olarak Alex'e yeni maceralarında başarılar diliyoruz." denildi.

MAÇLARIN YARISINI KAYBETTİ

Alex de Souza, Avai'nin başında 18 maça çıktı. Çiçeği burnunda teknik direktör bu karşılaşmalarda 6 kez kazandı ve 9 kez kaybetti.

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Son Dakika Spor Alex de Souza ilk A takım teknik direktörlük kariyerinde havlu attı! - Son Dakika


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