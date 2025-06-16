Alex de Souza, Operario Ferroviario\'nun Teknik Direktörü Oldu

Alex de Souza, Brezilya Serie B takımlarından Operario Ferroviario'da teknik direktörlük görevine getirildi.

Brezilyalı teknik adam Alex de Souza'nın yeni takımı belli oldu. Geçtiğimiz yaz Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'un başına geçen Alex, Süper Lig'de 18, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıktı. Ocak ayında yollar ayrılırken, kırmızı-beyazlı ekiple ligde 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Brezilya'da nisan ayında başlayan Serie B'de Operario PR, 12 maçta 14 puan topladı ve 15. sırada bulunuyor. - İSTANBUL