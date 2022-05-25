ALG Spor, Beşiktaş'a odaklandı - Son Dakika
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ALG Spor, Beşiktaş'a odaklandı

25.05.2022 19:54
ALG Spor, Beşiktaş'a odaklandı

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Gaziantep ALG Spor, Kadınlar Futbol Süper Ligi yarı final ilk maçında pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi çeyrek finalinde 1207 Antalyaspor'u toplamda 5-0'lık sonuçla geçerek yarı finalde Beşiktaş'a rakip olan Gaziantep ALG Spor, hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. 30 Mayıs Pazartesi akşamı saat 19.00'da İstanbul Vodafone Park'ta Beşiktaş ile yarı final mücadelesine çıkacak olan ve Teknik Direktör Hasan Vural yönetiminde çalışmalarını sürdüren Gaziantep ALG Spor, tamamen bu maça odaklandı.

"Final maçı gibi olacak"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, Beşiktaş ile erken final yapacaklarını ve ilk maçtan avantajlı skorla dönmek istediklerini belirterek, "Bu iki takım yıllardır kadın futbolunun dinamo taşı oldu. İnşallah yarı finale yakışır bir maç olur. Takımımıza güveniyoruz, İstanbul'da iyi sonuç alarak Gaziantep'e avantajlı skorla dönmek istiyoruz. İkinci maçta ise Gaziantep'te oynayacağımız rövanşta taraftarlarımızın desteğiyle işi bitirip finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Pazartesi, Gaziantep, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

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