ALG Spor, çeyrek final ilk maçında Antalya'yı mağlup etti - Son Dakika
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ALG Spor, çeyrek final ilk maçında Antalya'yı mağlup etti

15.05.2022 13:19
ALG Spor, çeyrek final ilk maçında Antalya'yı mağlup etti

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 1207 Antalyaspor'u Ruth'un 71. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında deplasmanda karşılaştığı 1207 Antalyaspor'u Ruth'un 71. dakikada attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off Çeyrek Final ilk maçında 1207 Antalyaspor ile Gaziantep ALG Spor karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Gaziantep ALG Spor, ilk yarıda bir çok pozisyondan yararlanamazken devre golsüz sona erdi. İkinci yarıda oyuna ağırlığını koyan ve rakibine şans tanımayan Sarı-grili takım, aradığı golü 71. dakikada takımın yıldız ismi Ruth ile buldu. Bu golle rakibini deplasmanda 1-0 mağlup eden ALG Spor, 22 Mayıs 2022 tarihinde Gaziantep'te oynanacak 2. maç öncesi avantaj sağladı.

"Mutluyuz"

Maçın ardından açıklama yapan Gaziantep ALG Spor Teknik Direktörü Hasan Vural, "Belki daha farklı sonuç olabilirdi ama play-off maçları kolay değil. Oyuncularımızla iyi oyun ortaya koyarak evimizde oynayacağımız ikinci maç öncesi avantajlı skor aldığımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle haftaya evimizde de kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Antalyaspor, Gaziantep, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ALG Spor, çeyrek final ilk maçında Antalya'yı mağlup etti - Son Dakika


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