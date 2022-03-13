ALG Spor, dünyada lider - Son Dakika
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ALG Spor, dünyada lider

13.03.2022 13:21
ALG Spor, dünyada lider

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 14 hafta geride kalırken 2 maçı eksik olan Gaziantep ALG Spor, başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 14 hafta geride kalırken 2 maçı eksik olan Gaziantep ALG Spor, başarılı sonuçlara imza atmaya devam ediyor.

T. Kadınlar Futbol Süper Ligi B grubunda mücadele eden, çıktığı 12 maçta mağlup olmayan ve kalesinde gol görmeyen Gaziantep ALG Spor, başarısına bir yenisini daha ekleyerek dünya futbolunda erkek ve kadınlar tüm resmi maçlarda aldığı sonuçlarla lider konumda yer alıyor. Sarı-Grili takım, kadın ve erkek liglerinin istatistiklerini tutan bir medya istatistik kurumundaki bin 500 lig arasında dünya takımları arasında lider durumda yer alıyor.

Kalesini gole kapattı

Yapılan istatistik araştırmalara göre tüm dünyadaki resmi lig maçları arasında hiç gol yemeyen, namağlup ve en fazla gol atan takım konumunda yer alan Gaziantep ALG Spor, liderliğini sezon sonuna kadar sürdürme amacında. Sarı-Grili takım, çıktığı 12 maçta rakip filelere 60 gol atarken kalesinde ise hiç gol görmedi. Takımın dünya sıralamasında lider konumunda olması ise kentte taraftarlarca büyük sevinç oluşturdu. İki maçı eksik olan Gaziantep ALG Spor'da, 12 maçta Mariem Houıj 21, Kipoyi Ruth 11, Kristina Bakarandze 3, Ebru 4, İlayda 4, Emine Ecem Esen 3, Ecem Cümert 3, Ece Tekmen 3, Eda Karataş, Medine Erkan, Kezban ve Grace'den 1'er gol kaydetti.

Maç başına beş gol ortalaması ile oynuyorlar

Gaziantep ALG Spor, taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da galibiyetle kapatırken deplasmanda ise 4 maçını kazanırken 2 maçı da beraberlikle sonuçlandı. İki maç eksiği ile şuan 32 puan ve 60 averaj ile grubunda lider olan sarı-grili takım, maç başına 5 gol ortalaması ile oynarken atılan 10 şutun 5'i gol olarak dikkat çekiyorlar.

"Başarımız tesadüf değil"

Gaziantep ALG Spor Kulübü Başkanı Ali Gözcü, "Dünya'da tüm resmi liglerde lider konumda olmamız kesinlikle tesadüf değildir. Bu yıllar süre gelen çalışmamızın bir ürünüdür. Bu da kadın futboluna ne kadar önem ve katkı verdiğimizin örneğidir. Tabii bu başarıda en büyük pay sahibi teknik ekip ve oyuncularımızındır. Umut ediyorum ki bu başarımızı sezon sonunda şampiyonlukla süsleyerek Gaziantep'e kupayı kazandıracağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

ALG Spor, dünyada lider
ALG Spor, dünyada lider
ALG Spor, dünyada lider
ALG Spor, dünyada lider

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Gaziantep, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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