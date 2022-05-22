ALG Spor yarı finalde - Son Dakika
Üye Girişi

ALG Spor yarı finalde

22.05.2022 20:41
ALG Spor yarı finalde

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında rakibi 1207 Antalyaspor'u 4-0, toplamda ise 5-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ikinci maçında rakibi 1207 Antalyaspor'u 4-0, toplamda ise 5-0 mağlup ederek yarı finale çıktı. ALG Spor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş Kadın Futbol Takımı oldu.

Gaziantep ALG Spor, T. Kadınlar Futbol Süper Ligi Play-Off çeyrek final ilk maçında deplasmanda 1-0 mağlup ettiği 1207 Antalyaspor'u konuk etti. Gaziantep Batur Sahası'nda oynanan maçta taraftarının da desteğini arkasına alan sarı-grili takım, 9. dakikada Mariem ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı rakibi karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan ALG Spor, Bakaranzde ile durumu 2-0 yaptı ve devreyi önde iki farkla önde kapattı.

ALG Spor, ikinci yarıda fişi çekti

İlk maçın verdiği avantaj ile sahaya çıkan ve devreyi 2-0 önde kapatan Gaziantep ALG Spor, 48. dakikada Ecem ve 59'da Ruth ile skoru 4-0 yaparak karşılaşmayı farklı kazandı. Bu sonuçla rakibine toplamda 5-0'lık üstünlük sağlayan Gaziantep ALG Spor, taraftarının da desteğiyle yarı finale yükselen taraf oldu. Batur Sahası'nda oynanan karşılaşmayı ALG Spor Başkanı Ali Gözcü ile birlikte Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Cevdet Akınal da tribünden izledi.

Yarı finaldeki rakip Beşiktaş

1207 Antalyaspor'u 4-0'lık sonuçla eleyen Gaziantep ALG Spor'un yarı finaldeki rakibi Beşiktaş oldu. Sarı -grili takım, Konak Belediyespor'u geçen İstanbul ekibi Beşiktaş ile yarı final maçına çıkarak final mücadelesi verecek. Daha önce bir çok kez finalde karşı karşıya gelen iki takım için erken final niteliği taşıyan maçta rakibini devre dışı bırakmak isteyen Gaziantep ALG Spor, finale çıkarak şampiyonluk yolunda büyük adım atmak istiyor. İki takım arasındaki maçlar, içerde ve dışarda deplasmanlı eleminasyon sistemine göre oynanacak. - GAZİANTEP

YORUMLAR
500
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı Antalyaspor, sezonu yenilmezlik rekoru ile tamamladı
Kaynak: İHA

Antalyaspor, Gaziantep, Play Off, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ALG Spor yarı finalde - Son Dakika


Son Dakika
20:27 Taliban yönetimi, ekrana çıkan kadınlara peçe zorunluluğu getirdi! Sunucular alınan karara isyan etti
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:48:30. #1.11#
SON DAKİKA: ALG Spor yarı finalde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement