Ali Duran Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye Büyükler Para Karate ve Veteranlar Şampiyonası Manisa'da 12-15 Şubat arasında gerçekleştirildi. Müsabakalara Diyarbakır'ın Çermik ilçesinden katılan, Ali Duran 75 kiloda Türkiye 2.'si oldu. Aynı zamanda milli sporcu olan karate hocası Ali Duran'ın birçok dalda Türkiye, Balkan ve Avrupa şampiyonalarında dereceleri bulunuyor. Milli sporcu Ali Duran'ın yetiştirdiği sporcular da farklı dallarda Türkiye'yi dünyada temsil ediyor. - DİYARBAKIR