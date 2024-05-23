Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı - Son Dakika
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Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı

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Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı. Koç, "Bu kesinlikle umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Bu sözler tam tersine bir isyanın, bir mücadelenin dışavurumudur. Türkiye'de futbolu istediği gibi dizayn etmek isteyenlere bir mesajdı. Sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmamın bir diğer sebebi haksızlığı ve adaletsizliği norm haline getirmiş sisteme karşı mücadelemizi sonuna kadar götürmektir" dedi.

23.05.2024 17:25  Güncelleme: 17:51
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Fenerbahçe'deki seçimlerde yeniden aday olan başkan Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde adaylık süreciyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Başkan Koç, Türk futbolunda uzun süre gündem olan 'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' sözlerine açıklık getirdi.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"O SÖZLER, FUTBOLU DİZAYN ETMEYE ÇALIŞANLAR BİR MESAJDI"

"'Ali Koç varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' söyleminin arkasında seçim stratejisi hazırlayanlara iki lafım var. Adaylık kararı alma nedenlerimden biri budur. 2 televizyon programında bu ifadeleri kullandım. Bu kesinlikle umutsuzluk ve teslimiyet ifadesi değildir. Bu sözler tam tersine bir isyanın, bir mücadelenin dışa vurumudur. Türkiye'de futbolu istediği gibi dizayn etmek isteyenlere bir mesajdı. Fenerbahçe sistematik bir şekilde yoğun saldırılara maruz kalmış ve kalmaya devam etmektedir.

Ali Koç, 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı

"BİR MÜCADELE BAŞLATTIK, SONUNA KADAR GÖTÜRMEYE KARARLIYIZ"

"Yönetime geldiğimizden beri futbolun yapısal sorunu çözülsün diye çalışmalar başlattık. Ancak böyle bir ortam olmadığını gördük. İyi niyetli yaklaşımımıza rağmen biz hep ötekileştirildik. Amacımız sadece Fenerbahçe'yi değil, bu düzenden rahatsız olan kulüplerimizle Türk futbolunu daha iyiye taşımaktır. Bir mücadele başlattık ve bunu sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Sizlerin karşısına yeniden aday olarak çıkmamın bir diğer sebebi haksızlığı ve adaletsizliği norm haline getirmiş sisteme karşı mücadelemizi sonuna kadar götürmektir. Biz direnirsek futboldan sonunda adil ve temiz ortamı sağlamış olacağız. Bunu eninde sonunda sağlayacağız."

Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe\'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı

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Son Dakika Spor Ali Koç, 'Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar' sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Kerim Dokuz: Yine ne içirdiler buna 23 3 Yanıtla
  • Muharrem Tulumce: Bu zata ve Mert Hakan’a Sağlık Başkana bir rica bulunmak istiyorum bunlara kuduz aşısız statlarda brakılmasınlar yoksa kuduz pandemisi yayılmakta Başkanımızdan rica ediyorum 14 5 Yanıtla
  • Enver Üçar: sonuna kadar arkandayiz büyük FB Cumhuriyeti seninle 7 5 Yanıtla
  • Alper006 : Ali Koç agore birileri futbolu dizayn etmeye çalışıyor büyük bir çoğunluğa gorede Ali Koç futbolu kendi istediği noktaya getirmeye çalışıyor kalkıp mafyavari bir şekil gibi stat basanlar acaba ne kadar doğruyu söylerler ki 7 3 Yanıtla
  • İsmail: Ne diyo bu 5 2 Yanıtla

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