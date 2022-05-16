Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı - Son Dakika
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Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı

16.05.2022 12:50

Dün TFF'nin ayarladığı maç takvimi sebebiyle aynı saatlerde İstanbul'da farklı maçlara çıkan Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında çeşitli gerginlikler yaşandı. Trabzonspor taraftarları da olayların sorumlusu olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u hedef gösterdi. Koç hakkında, "Yargılansın" başlığıyla 30 bine yakın hashtag çalışması yapıldı.

Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor ile Fenerbahçe, dün akşam Süper Lig'in 37. haftasında rakipleriyle İstanbul'da karşılaştı.

İLK OLARAK OTOBÜSE SALDIRI DÜZENLENDİ

Taraftarların İstanbul'da birbirleriyle karşılaşmasıyla çeşitli olaylar meydana geldi. İlk olarak Edremit'ten gelen Fenerbahçe taraftarlarını taşıyan otobüs Trabzonspor formalı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

MARMARAY'DA ORTALIK KARIŞTI

Bu olayın yankıları sürerken Trabzonspor-Altay maçından dönen bordo-mavili taraftarlar, Marmaray'da Karagümrük maçından çıkan Fenerbahçe taraftarıyla karşılaştı. Söğütlüçeşme durağı bir anda savaş alanına döndü. Fenerbahçe taraftarının arasında kalan 3 Trabzonsporlu saldırıya uğradı. Bazı sarı-lacivertli taraftarlar ortamı yatıştırmaya çalıştı ancak gözü dönmüş grup, bordo-mavili taraftarları tekme tokat dövdü. Can havliyle kendilerini trenden atmayı başaran Trabzonsporlular, istasyonda bekleme yerinin kullanılmayan kısmına doğru kaçtı.

TWITTER'DA GÜNDEM OLDU

Bu gelişmelerin ardından günlerdir yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sosyal medyada çıkan olayların sorumlusu olarak gösterildi. Binlerce sosyal medya kullanıcısı, çıkan kavgaların görüntülerini paylaşarak "Ali Koç, halkı kin ve nefrete sürüklemekten yargılansın" şeklinde paylaşımlar yaptı. Kısa sürede Twitter'da "AliKoçYargılansın" hashtag'i TT olurken konuyla ilgili yaklaşık 30 bin tweet atıldı.

UĞUR DÜNDAR'DAN KOÇ'A DESTEK

Fenerbahçe YDK Başkanı Uğur Dündar ise Ali Koç'u koruyan açıklamada bulundu. Dündar yaptığı paylaşımda "Başkan Ali Koç, günler öncesinden yaptığı açıklamalarla, yaşanabilecek olaylar konusunda yetkilileri uyarıp önlem almaya çağırdı. Onu sosyal medyada hedef gösterenler bilmeliler ki; Fenerbahçe camiası, bir ve bütün olarak Başkanlarının arkasındadır" ifadelerine yer verdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

YORUMLAR
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Son Dakika Spor Ali Koç hakkında, 'Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı' iddiasıyla 30 bine yakın, 'Ali Koç yargılansın' hashtagi açıldı - Son Dakika


Son Dakika
12:50 Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı
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SON DAKİKA: Ali Koç hakkında, "Fener-Trabzon gerginliğini tırmandırdı" iddiasıyla 30 bine yakın, "Ali Koç yargılansın" hashtagi açıldı - Son Dakika
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