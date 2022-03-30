Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin (KKTC FBİDER) kuruluşunun 1. yılını kutlamak için gittikleri KKTC'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Nüket Küçükel Ezberci, Ruşen Çetin, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç ve Can Gebetaş eşlik etti.

KKTC FBİDER Başkanı Duygu Komsuoğlu ile birlikte ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden heyet, KKTC'deki dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ali Koç, Ersin Tatar'a Fenerbahçe forması ve Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaretinde kaleme aldığı ifadelerin resmedildiği bir hediye takdim ederken, Tatar da Koç'a özel bir tablo hediye etti.

Daha sonra KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'yla bir araya gelen Koç ve beraberindekiler Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Fenerbahçe ve KKTC arasında katkı sağlayacak projeleri değerlendirirken, ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'na konuk olan Fenerbahçe heyeti, KKKC'de futbol ve spora yapılan yatırımlar gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de büyükelçilik makamında ziyaret eden Başkan Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler KKTC FBİDER'in ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen "Gelecek Fenerbahçe" başlıklı panele katıldı.