Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu

30.03.2022 17:51
Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin (KKTC FBİDER) kuruluşunun 1. yılını kutlamak için gittikleri KKTC'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fenerbahçeli İş İnsanları Derneğinin (KKTC FBİDER) kuruluşunun 1. yılını kutlamak için gittikleri KKTC'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Ali Koç'a yönetim kurulu üyeleri Sertaç Komsuoğlu, Nüket Küçükel Ezberci, Ruşen Çetin, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç ve Can Gebetaş eşlik etti.

KKTC FBİDER Başkanı Duygu Komsuoğlu ile birlikte ilk olarak KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret eden heyet, KKTC'deki dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ali Koç, Ersin Tatar'a Fenerbahçe forması ve Atatürk'ün sarı-lacivertli kulübü ziyaretinde kaleme aldığı ifadelerin resmedildiği bir hediye takdim ederken, Tatar da Koç'a özel bir tablo hediye etti.

Daha sonra KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu'yla bir araya gelen Koç ve beraberindekiler Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu'nun da yer aldığı ziyarette Fenerbahçe ve KKTC arasında katkı sağlayacak projeleri değerlendirirken, ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile sona erdi.

KKTC Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu'na konuk olan Fenerbahçe heyeti, KKKC'de futbol ve spora yapılan yatırımlar gibi konularda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Son olarak Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi de büyükelçilik makamında ziyaret eden Başkan Koç ve Fenerbahçeli yöneticiler KKTC FBİDER'in ev sahipliğinde Yakın Doğu Üniversitesi'nde düzenlenen "Gelecek Fenerbahçe" başlıklı panele katıldı.

YORUMLAR
500
Mesut Özil kadroya geri döndü! Mesut Özil kadroya geri döndü! Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi! Fenerbahçe'nin tribün liderlerinden Mehmet Altunkaynak cinayetinde karar verildi!

Ersin Tatar, Fenerbahçe, Kıbrıs, Tatar, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
16:14 KOSGEB'in faizsiz 100 bin lira kredi desteği için son tarih yarın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:03:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement