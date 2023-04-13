Ali Koç'un kendisiyle devam kararı aldığını anlatan Jorge Jesus için yapılan teklif belli oldu

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Adı Suudi Arabistan Milli Takımı ve Flamengo ile anılan Jorge Jesus'a Fenerbahçe yeni bir teklif götürdü.

2 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

UOL Esporte yer alan habere göre, Fenerbahçe sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jorge Jesus'a yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Sarı-lacivertliler, Portekizli hocaya iki yıllık yeni sözleşme teklif etti.

"BAŞKAN DEVAM ETMEMİ İSTEDİ"

Haberde Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a önce 1 yıllık ardından ise bu teklifi 2 yıllık olarak revize ettiği iddia edildi. Portekizli hoca sözleşme görüşmeleriyle ilgili olarak Fatih Karagümrük maçından sonra yaptığı açıklamada, başkan Ali Koç ile görüştüğünü belirterek, "Benim devam etmemi istediğini belirtti. Ben kendisine sezon sonunda oturup karar veririz demiştim. Şu anda ligin bitmesine az bir süre kaldı. Bunu konuşmanın doğru zaman olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.