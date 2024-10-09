Aliağa Petkimspor 2. Maçında Zafer Kazandı - Son Dakika
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Aliağa Petkimspor 2. Maçında Zafer Kazandı

Aliağa Petkimspor 2. Maçında Zafer Kazandı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti.

09.10.2024 21:46
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Salon: ENKA

Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Ariadna Chueca (İspanya), Martin Horozov (Bulgaristan)

Aliağa Petkimspor: Russell 11, Tyree 33, Wright 5, Aldridge 10, Echenique 6, Van Beck 7, Williams 5, Troy Selim Şav, Karahan Efeoğlu

Filou Oostende: Audige 9, Meeusen 4, Mennes 3, Gillet 12, Bratanovic, Allen 14, Buysse 10, Mintz 9, Tass 13, Buysschaert

1. periyot: 21-25

Devre: 42-41

3. periyot: 57-54

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. hafta maçında Aliağa Petkimspor, Belçika temsilcisi Filou Oostende'yi 77-74 mağlup etti. Aliağa Petkimspor, gruptaki ikinci maçını da kayıpsız geçti.

Karşılaşmaya hücumda daha etkili başlayan konuk ekip, 5. dakika içinde farkı 10 sayıya çıkardı: 16-6. Hücumda toparlanan Aliağa Petkimspor, son dakika içinde farkı 2 sayıya indirse de (21-23) konuk ekip periyodu 25-21 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında farkı 8 sayıya (23-31) yükselten rakibine 9-0'lık seriyle cevap veren Aliağa Petkimspor, 15. dakika içinde 32-31 öne geçti. İzmir temsilcisi soyunma odasına 42-41 üstün gitti.

İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı üçüncü periyotta son 3 dakikaya 50-50 eşitlikle girildi. Aliağa Petkimspor, periyodu 57-54 önde bitirdi.

Dördüncü periyotta hücumda daha etkili olan konuk ekip, 35. dakikada Allen'ın 3 sayılık basketiyle farkı 6 sayıya çıkardı: 66-60. Tyree ve Russell'ın basketleriyle 68-68 eşitliği sağlayan Aliağa Petkimspor, bitime 2 dakika kala Aldridge'ın faul atışından bulduğu sayılarla 70-68 öne geçti. Aliağa Petkimspor, Tyree'ın üst üste bulduğu basketlerle farkı 7 sayıya çıkardı: 75-68. Konuk takımın 6-0'lık serisine rağmen Aliağa Petkimspor, müsabakadan 77-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aliağa Petkimspor 2. Maçında Zafer Kazandı - Son Dakika

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