Aliağa Petkimspor Jehyve Floyd'u Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 28 yaşındaki ABD'li pivot Jehyve Floyd'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Jehyve Floyd. Geçtiğimiz sezonlarda Panathinaikos, Fenerbahçe Beko ve Galatasaray formaları giymiş deneyimli uzun Jehyve Floyd, birlikte hedef yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.