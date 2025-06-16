Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma ile Anlaştı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen tecrübeli oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Aliağa Petkimspor, 2025–2026 sezonu hazırlıkları dahilinde kadro planlamasına devam ediyor. Başantrenörlük görevine Özhan Çıvgın'ı getiren İzmir temsilcisi, sezonun ilk transferini gerçekleştirdi. Petkimspor, geçtiğimiz sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen tecrübeli oyun kurucu Yunus Emre Sonsırma ile anlaşmaya vardığını duyurdu. Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ""Evine Hoş Geldin, Yunus Emre Sonsırma! 2023–2024 sezonunda kaptanlığımızı yapan deneyimli guard Yunus Emre Sonsırma, BirlikteHedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda" ifadelerine yer verildi.

32 yaşında ve 1.92 boyundaki guard, daha önce 2023–2024 sezonunda da Petkimspor forması giymiş ve takım kaptanlığını üstlenmişti. Sonsırma kariyerinde Edirne, Karşıyaka, Büyükçekmece, Eskişehir, Türk Telekom, Galatasaray ve Bahçeşehir Koleji gibi kulüplerde görev aldı. Özhan Çıvgın ile Büyükçekmece döneminde birlikte çalışan deneyimli oyuncu, 2015 yılında Karşıyaka formasıyla Türkiye şampiyonluğu sevinci de yaşadı. - İZMİR