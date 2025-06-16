Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma'yı Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Yunus Emre Sonsırma'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda kaptanlığımızı yapan Yunus Emre Sonsırma, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuzda yeniden aramızda." ifadelerine yer verildi.
32 yaşındaki deneyimli guard geçtiğimiz sezonu Manisa Basket takımında tamamlamıştı.
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