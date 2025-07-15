Aliou Traore: Her Maça Final Gibi Çıkacağız - Son Dakika
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Aliou Traore: Her Maça Final Gibi Çıkacağız

Aliou Traore: Her Maça Final Gibi Çıkacağız
15.07.2025 16:01
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Van Spor FK'nın yeni transferi Aliou Traore, şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceklerini belirtti.

1'inci Lig ekiplerinden Van Spor FK'nın yeni transferi Aliou Traore, "Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Bizi beklesinler. Biz bu formayı gururla taşıyacağız. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Her maça final gibi çıkacağız ve her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız" dedi.

1'inci Lig ekiplerinden Vanspor FK yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiriyor. Doğu Anadolu temsilcisinin Keçiörengücü'nden yeni transferi Aliou Traore Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Ülkemizde daha önce Göztepe ve Keçiörengücü formaları da giyen Fransız orta saha oyuncusu Traore, Kayseri'deki kampta güzel bir sinerji yakaladıklarına vurgu yaparak, "Türkiye liginde oynamış biri olarak Vanspor ismini daha önce duyuyordum. Buraya gelmeden önce de araştırma fırsatı buldum. Takımın hikayesine şahit oldum. Uzun yıllardır üst liglere çıkamadığını biliyorum. Bu sezon çıkmış olması ile bizlerin de burada olması ayrı bir mutluluk verici.Türkiye hikayem Göztepe ile başladı. Göztepe ile play off oynadık. Ardından da Keçiörengücü'ne gittim. Açıkçası, Türkiye ligi her geçen gün üzerine konulan, kendini yenileyen ve mücadele gücü yüksek bir lig. Zorlu bir lig. Burada olmaktan çok mutluyum" diye konuştu.

'BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM'

Manchester United ve Paris Saint German alt yapılarında oynamasını da değerlendiren 24 yaşındaki oyuncu, "Tabi ki de ikisi de birbirinden çok farklı. Stilleri çok farklı. İki kültür de birbirinden farklı. Şunu diyemem; burada iyi orada kötü diyemem. Ama, tarz olarak ikisi de birbirinden çok farklı bunu söylemek isterim. Ben Türk liglerini çok beğeniyorum ve burada olmaktan da çok mutluyum. Taraftarlarımız sabırlı olsunlar. Bizi beklesinler. Biz bu formayı gururla taşıyacağız. Bundan hiç şüpheleri olmasın. Her maça final gibi çıkacağız ve her maçı kazanma arzusu ile sahada olacağız" dedi.

'EN BEĞENDİĞİM TÜRK FUTBOLCU HAKAN ÇALHANOĞLU'

En beğendiği Türk futbolcunun sorulması üzerine ise Traore, " Hakan Çalhanoğlu'nun futbolunu çok beğeniyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi de aynı pozisyonda ve aynı mevkide oynuyor olmamız. Hakan Çalhanoğlu bence çok üst düzey bir futbolcu. Zaten oynadığı ligde bunu gösteriyor. Açıkçası ben onun futbolunu çok beğeniyorum. Hakan Çalhanoğlu Avrupa'da çok fazla taraftarı ve seveni olan bir oyuncu. Onun adının Türkiye'den bir takım ile anılması tabi ki beraberinde Türk futboluna ilginin çekilmesi anlamına gelecek. Hakan Çalhanoğlu'nun hayranı olan bir çok Avrupalı insan belki de bu sayede daha çok Türk ligini izleyebilecek. Türkiye'ye gelirse lige kalite katacağını da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'KAYSERİ GÜZEL BİR ŞEHİR GİBİ DURUYOR'

Kayseri hakkında da konuşan Traore, "Kayseri açıkçası çok sıcak bir şehir. Çok fazla gezme imkanı bulamadım. Ama, tercümanım Emre ile birlikte şehir merkezine gittiğimizde inanılmaz bir sıcak ile karşılaştım. Büyük ve güzel bir şehir gibi duruyor. Ama, sıcağa dayanamadığım için hemen yukarı çıktım" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Aliou Traore: Her Maça Final Gibi Çıkacağız - Son Dakika

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