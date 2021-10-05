Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti

Vatan'ın haberine göre; Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na, Almanya Ligi takımlarından Wolfsburg talip oldu. 22 yaşındaki oyuncu için resmi girişimlere başlayan yeşil beyazlı kulübün yetkilileri, milli arada İstanbul'a gelecek.

10 MİLYON EURO

Milli oyuncunun, sarı kırmızılılarla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Galatasaraylı yetkililerin Kerem için kapıyı en az 10 milyon eurodan açmayı planladığı kaydedildi. Wolfsburg, bir süredir Kerem'i takip ediyor.

ERZİNCAN'DAN GELDİ

Güncel piyasa deperi 3.5 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezonun başında 24 Erzincanspor'dan bedelsiz olarak kadroya katılmıştı .Sezon içerisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren genç yıldız, başarılı performansıyla milli takıma çağrılmıştı.

SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da 29 maça çıkarken 6 gol, 3 asist kaydetmişti. Kerem bu sezon şu ana kadar çıktığı 16 karşılaşmada ise 3 gol, 3 de asistle oynadı.