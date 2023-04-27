Almanya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin radarında - Son Dakika
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Almanya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin radarında

27.04.2023 15:15

Almanya'da Dynamo Dresden forması giyen Ahmet Arslan, Kasımpaşa ve gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Samsunspor'un dikkatini çekti. 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon muhteşem bir performans sergilerken, takımına 31 maçta 20 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

Almanya 3'üncü Ligi'nde Dynamo Dresen ile Bundesliga 2'ye yükselme yarışı veren Ahmet Arslan, takımına yaptığı katkıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 29 yaşındaki 10 numara, bu sezon görev aldığı 31 maçta; 20 gol atıp, 9 asist yapmayı başardı. Ligde 4'üncü sırada olan Dresden, ilk 3 sırayla arasındaki 4 puan farkı kapatmak için mücadele veriyor.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Türk asıllı Alman futbolcu, bu sezon attığı 20 golle krallık yarışında da ilk sırada yer aldı. Takımının bu sezon oynadığı 33 maçın 31'inde görev alan golcü oyuncu, bu maçların tamamına ilk 11'de başladı. Bu karşılaşmalarda 2 bin 672 dakika sahada kalarak takımının en çok süre bulan ikinci futbolcusu oldu.

KASIMPAŞA VE SAMSUNSPOR PEŞİNDE

29 yaşındaki 10 numara için Süper Lig ekipleri de takibini sürdürüyor. Bonservisi Bundesliga 2 ekiplerinden Holsten Kiel'de olan tecrübeli futbolcuyu Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa takibe aldı. Öte yandan ligin yeni ekiplerinden Samsunspor'un da da Ahmet'in durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Almanya'da ulaştığı gol sayısıyla ağızları açık bırakan Ahmet Arslan, Süper Lig'e geliyor
Almanya'da ulaştığı gol sayısıyla ağızları açık bırakan Ahmet Arslan, Süper Lig'e geliyor
Almanya'da ulaştığı gol sayısıyla ağızları açık bırakan Ahmet Arslan, Süper Lig'e geliyor
YORUMLAR
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7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti 7 yaşındaki Ahmet Arslan, dengesini kaybederek 7'inci kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti

Ahmet Arslan, Samsunspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Almanya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin radarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Almanya'da başarılı performansıyla dikkat çeken Ahmet Arslan, Süper Lig ekiplerinin radarında - Son Dakika
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