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Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı - Son Dakika

Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı

21.01.2022 18:39

Türkiye Kayak Federasyonunca alp disiplininde düzenlenen 12, 14 ve 16 yaş altı eleme yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Türkiye Kayak Federasyonunca alp disiplininde düzenlenen 12, 14 ve 16 yaş altı eleme yarışları, Erzincan'da sona erdi.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizmi Merkezi'nde iki gün süren yarışların son gününde, 26 ilden gelen yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

İlk gün slalom ikinci gün ise GS (Büyük slalom) yarışları yapıldı.

Yarışların sonucunda dereceye giren sporculara, Erzincan Vali Vekili Yunus Emre Temel, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu ve diğer protokol üyeleri tarafından madalyaları verildi.

Yarışmalarda mücadelede eden sporcuları tebrik eden Vali Vekili Temel, her yıl tüm sporcuları kente beklediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çeşitli illerden geldiğinizi biliyorum. Hayırlısı ile memleketlerinize dönmenizi diliyorum. Sporu da hiçbir zaman bırakmayın. Yaptığınız spor Türkiye'de gelişime açık. Bundan sonra da taviz vermeden aynı şekilde sporunuza devam edin."

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Oto da Alp disiplini 12, 14 ve 16 yaş altı Türkiye elemelerinin tamamlandığını belirtti.

Kentin her zaman olduğu gibi misafirperverliği çok iyi yaptığına dikkati çeken Oto, "Yarışmalara 26 ilden 400'ün üzerinde sporcumuz katıldı. Erzincan'daki bütün organizasyonlarımıza var hızımızla devam edeceğiz. Sabah kayak yaptım çok güzeldi. Yani anlatılmaz güzellikte pistler ezilmişti, bakımlı ve güvenlik önlemleri de çok iyi. Buraya gelenlerle de konuşuyorum. Çok memnun ayrılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ilk gününde slalomda dereceye giren sporcular şu şekilde:

12 yaş altı kızlar:

1. Ayşe İdil Aydın

2. Arya Döven

3. Nicole Kalomiti

12 yaş altı erkekler:

1. Eren Okumuş

2. Murat Alp Özkan

3. Muhammed Emir Keskin

14 yaş altı kızlar:

1. Nisa Kocagözli

2. Tuana Özmel

3. Beren Kolbakır

14 yaş altı erkekler:

1. Mustafa Baha Barkın

2. Gökmen Sumbas

3. Arda Joshua Gogek

16 yaş altı kızlar:

1. Lal Tütüncüoğlu

2. Nehir Darel

3. Sueda Sultan Evcil

16 yaş altı erkekler:

1. Ulaş Özkan

2. Alaaddin Devir

3. Saim Tosun

Organizasyonun ikinci gününde GS (Büyük slalom) dereceye giren sporcular şu şekilde:

12 yaş altı kızlar:

1. Nazlı Zamur

2. Nicole Kalomiti

3. Büşra Arda Köşedar

12 yaş altı erkekler:

1. Mehmet Akif Emeç

2. Kerem Saydam

3. Şevket Alp Özmel

14 yaş altı kızlar:

1. Tuana Özmel

2. Betül Cemre Buzlak

3. Nisa Kocagözli

14 yaş altı erkekler:

1. Arda Joshua Gogek

2. Yiğit Eren Kurt

3. Anıl Özaydın

16 yaş altı kızlar:

1. Nehir Darel

2. Eylül Kocapaşa

3. Lal Tütüncüoğlu

16 yaş altı erkekler

1. Ahmet Eren Tosun

2. Yekta Doruk Ergin

3. Berat Bostançı

Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı
Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı

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Galatasaray, Erzincan, Türkiye, Kayak, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alp disiplini eleme yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor


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