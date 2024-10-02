Altay, Deplasmanda Zorlu İki Maça Çıkıyor

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 6. ve 7. hafta maçlarını deplasmanda oynayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sezonun ilk 5 haftası itibarıyla 5 puan toplayarak ligde 12. basamakta yer alıyor. Lige 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra oynanan karşılaşmalarda Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu'ya mağlup oldu. Son olarak da geçtiğimiz hafta oynanan Fethiyespor maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmiş oldu. Bu sezonki tek galibiyetini deplasmanda alan Altay, 6. ve 7. hafta maçlarını dış sahada oynayacak. İzmir ekibi, 5 Ekim Cumartesi günü Batman Petrolspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri bu iki zorlu deplasmandan en az 4 puanla dönmeyi hedeflediği öğrenildi. Genç teknik adamın savunma hattına ekstra önlemler alacağı ve kontra ataklarla da 3 puanı kovalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Altay bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 2 kez sarsmayı başardı. - İZMİR