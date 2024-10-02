Altay, Deplasmanda Zorlu İki Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Altay, Deplasmanda Zorlu İki Maça Çıkıyor

Altay, Deplasmanda Zorlu İki Maça Çıkıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altay, 6. ve 7. hafta maçlarını deplasmanda oynayacak. İzmir ekibi, 5 puanla 12. sırada bulunurken, teknik direktör Gökhan Karaaslan, takımının bu iki haftada en az 4 puan hedeflediğini açıkladı.

02.10.2024 11:00  Güncelleme: 11:02
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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 6. ve 7. hafta maçlarını deplasmanda oynayacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sezonun ilk 5 haftası itibarıyla 5 puan toplayarak ligde 12. basamakta yer alıyor. Lige 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başlayan İzmir ekibi, daha sonra oynanan karşılaşmalarda Kastamonuspor ve Beykoz Anadolu'ya mağlup oldu. Son olarak da geçtiğimiz hafta oynanan Fethiyespor maçında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlılar, 2 maçlık mağlubiyet serisini sona erdirmiş oldu. Bu sezonki tek galibiyetini deplasmanda alan Altay, 6. ve 7. hafta maçlarını dış sahada oynayacak. İzmir ekibi, 5 Ekim Cumartesi günü Batman Petrolspor'la, 13 Ekim Pazar günü ise İskenderunspor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri bu iki zorlu deplasmandan en az 4 puanla dönmeyi hedeflediği öğrenildi. Genç teknik adamın savunma hattına ekstra önlemler alacağı ve kontra ataklarla da 3 puanı kovalayacağı ifade edildi.

Öte yandan Altay bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde 2 gol görürken rakip fileleri de 2 kez sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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