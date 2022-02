Altay derbiyle hayata döndü

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 mağlubiyet alıp taraftarına kabus yaşattıktan sonra İzmir derbisinde konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemine son veren Altay, kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Siyah-beyazlılar, çok kritik derbi zaferiyle tehlikeli bölgede yer alan son 8 takım arasında haftayı 3 puanla kapatan tek ekip olarak derin bir nefes aldı. İzmir temsilcisi derbi zaferiyle 21 puana ulaşarak kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 8'den 5'e indirdi.

Siyah-beyazlılar altın değerindeki galibiyetin yanı sıra art arda 4 maç kazanan Göztepe'yi ezeli rakibinin evi Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek özgüven tazeledi. 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Altay, kalan haftalarda kurtuluş mücadelesi verecek. Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı cezası alan ve mevcut kadrosuyla yola devam eden Altay, kalan 14 maçın 8'ini İzmir'de oynayıp saha avantajını kullanmaya çalışacak.

ÖZBALTA'DAN 3 PUANLI SİFTAHAltay Teknik Direktörü Serkan Özbalta, göreve geldiği ilk maçında Göztepe galibiyetine imza atarak kariyeri adına unutulmaz bir gece yaşadı. Teknik adam olarak ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan genç çalıştırıcı aynı zamanda ilk derbisinden zaferle ayrılmış oldu. İlk 11'de 6 yerli oyuncuyu sahaya sürerek sürpriz bir kadro tercih eden Özbalta, yaptığı hamlelerle de tam not aldı.Golcülerden Rayan'ı kadroya almayıp, Bamba ve Paixao'yu kulübede bekleten Serkan Özbalta, ileri uçta Deniz Kadah 'ı oynatarak gurbetçi forvete bu sezon ilk 11'de yer veren ilk teknik direktör oldu. Sol bekte Naderi'nin yerine Özgür'ün görev alması da beklenmeyen hamlelerden biriydi. Ligde cuma günü Çaykur Rizespor 'u konuk edecek Atlay'da Pinares ve Ceyhun'un cezaları sona erdi.GÖZTEPE'YE 43 YILLIK ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRDÜAltay'ın Süper Lig'de Göztepe'ye karşı üstünlüğü dünkü derbiyle birlikte devam etti. Sezonun ilk yarısında Bornova Stadı'nda 2-1 dize getirdiği ezeli rakibini 20 bin taraftarı önünde bu kez 2-0'la geçen siyah-beyazlılar, Süper Lig'de en son 1979 yılında yenildiği Göztepe'ye karşı üstünlüğünü korudu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 9 maçta siyah-beyazlılar 6 galibiyet alırken, 3 maç berabere bitti.TARAFTARI YALNIZ BIRAKMADIAltaylı taraftarlar ezeli rakipleri Göztepe karşısında alınan kritik galibiyet sonrası siyah-beyazlı takımı bağırlarına bastı. Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne akın eden taraftarlar gece yarısı futbolcuları tezahüratlarla karşıladı. Oyunculara alkışlarla moral veren 12'nci adam, Altay Marşı'nı söyleyerek coşkuya ortak oldu.KAZIMCAN DERBİNİN YILDIZI Göztepe derbisinde takımına penaltı kazandıran ve Thaciano'nun attığı golün asistini yapan genç Kazımcan Karataş , Altay'ın Türk futboluna son armağanı olarak yıldız gibi parladı. Altay Spor Okulları'nda yetişen, siyah-beyazlı ekibin her yaş grubundaki takımlarında forma giyen, U17 ve U19 Milli Takım 'ın değişmez oyuncusu olan Kazımcan Karataş, Aytemiz Alanyaspor ile iki hafta önce oynanan maçta Manchester United Scoutu Kristo Klibardi tarafından da izlenmişti.Türk futboluna bugüne kadar Okay Yokuşlu , Cenk Özkaçar, Aytaç Kara Sinan Kaloğlu , Toprak Kırtoğlu ve Ufuk Ceylan gibi onlarca yetenek kazandıran Altay'ın son keşfi Kazımcan Karataş oldu.

Sportif Menajer Tuna Üzümcü, "Altay'ın gençleri geleceğidir" diyerek, "Yakın zamanda çok sayıda genç oyuncumuz daha vitrine çıkacak ve Altay yeniden Türk futbolunun futbolcu fabrikası olacak" dedi. Göztepe galibiyetine de vurgu yapan Üzümcü, "Tam zamanında gelen, çok anlamlı bir galibiyet oldu. Hem rakibimizin çıkışını durdurduk, hem de haftalar sonra kazanarak büyük moral kazandık. Ancak henüz ilk adımımızı attığımız unutulmasın. Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz. Çaykur Rizespor'u da yendiğimiz zaman bu galibiyetin anlamı daha da artacak. Rizespor karşısında taraftarımızın da desteğiyle bu çıkışı sürdüreceğiz" diye konuştu.