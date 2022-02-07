Altay derbiyle hayata döndü

Spor Toto Süper Lig'de üst üste 8 mağlubiyet alıp taraftarına kabus yaşattıktan sonra İzmir derbisinde konuk olduğu Göztepe'yi 2-0 yenerek 16 haftalık galibiyet özlemine son veren Altay, kümede kalma yolunda dev bir adım attı. Siyah-beyazlılar, çok kritik derbi zaferiyle tehlikeli bölgede yer alan son 8 takım arasında haftayı 3 puanla kapatan tek ekip olarak derin bir nefes aldı. İzmir temsilcisi derbi zaferiyle 21 puana ulaşarak kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 8'den 5'e indirdi.

Siyah-beyazlılar altın değerindeki galibiyetin yanı sıra art arda 4 maç kazanan Göztepe'yi ezeli rakibinin evi Gürsel Aksel Stadı'nda yenerek özgüven tazeledi. 18 yıl sonra yer aldığı Süper Lig'de sezona müthiş bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Altay, kalan haftalarda kurtuluş mücadelesi verecek. Eski yabancı oyuncularına olan borçları nedeniyle FIFA tarafından transfer yasağı cezası alan ve mevcut kadrosuyla yola devam eden Altay, kalan 14 maçın 8'ini İzmir'de oynayıp saha avantajını kullanmaya çalışacak.

Sportif Menajer Tuna Üzümcü, "Altay'ın gençleri geleceğidir" diyerek, "Yakın zamanda çok sayıda genç oyuncumuz daha vitrine çıkacak ve Altay yeniden Türk futbolunun futbolcu fabrikası olacak" dedi. Göztepe galibiyetine de vurgu yapan Üzümcü, "Tam zamanında gelen, çok anlamlı bir galibiyet oldu. Hem rakibimizin çıkışını durdurduk, hem de haftalar sonra kazanarak büyük moral kazandık. Ancak henüz ilk adımımızı attığımız unutulmasın. Rehavete kapılmadan, ligi maç maç düşünerek yürümeye devam etmeliyiz. Çaykur Rizespor'u da yendiğimiz zaman bu galibiyetin anlamı daha da artacak. Rizespor karşısında taraftarımızın da desteğiyle bu çıkışı sürdüreceğiz" diye konuştu.