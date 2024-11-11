Altay\'ın Galibiyet Hasreti 9 Maça Çıktı

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynadığı İzmir derbisinde Altınordu'ya mağlup olarak galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay'da kötü gidişat devam ediyor. Hafta sonu oynanan İzmir derbisinde Altınordu ile karşı karşıya gelen siyah-beyazlılar, rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Altay'ın galibiyet hasreti 9 maça çıkmış oldu. İzmir ekibi, bu sonuçlar sonrasında topladığı 5 puanla ligde 17. sıraya kadar geriledi. Altay, gelecek hafta konuk edeceği Sarıyer'i mağlup ederek bu kötü gidişatı sonlandırmanın planlarını yapıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon iç sahada sadece 1 puan alabildi.

Sezona beraberlik ve galibiyetle başlanmıştı

2024-2025 sezonuna 24 Erzincanspor beraberliği ve Sincan Belediyesi Ankaraspor galibiyetiyle başlayan Altay, daha sonra galibiyete hasret kaldı. Ligde oynadığı son 9 maçta Kastamonuspor, Beykoz Anadolu, Batman Petrolspor, İskenderunspor, Karaköprü Belediyespor, 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK ve son olarak da Altınordu'ya kaybeden İzmir ekibi, bu süreçte sadece Fethiyespor'la berabere kaldı. Kötü gidişatı durduramayan teknik direktör Gökhan Karaaslan ve ekibinin bu durumda ne yapacağı ise merakla beklenirken, bir yandan da siyah-beyazlı kulüp için şirketleşme görüşmelerinin devam ettiği öğrenildi. - İZMİR