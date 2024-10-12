EFELER Ligi'nde geçen hafta İzmir derbisinde Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek sezona galibiyetle başlayan Altekma yarın 2'nci hafta mücadelesinde deplasmanda Alanya Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Alanya 100. Yıl Recep Fazıloğlu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Maçı Youtube üzerinden TVF Voleybol TV yayınlayacak. İzmir ekibi kazanarak seri yakalamayı hedefliyor.
Son Dakika › Spor › Altekma, Alanya Belediyespor ile Deplasmanda Karşılaşıyor - Son Dakika
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