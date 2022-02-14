Altındağ'da Altın Smaç Aile Gençlik Voleybol Turnuvası'na yoğun ilgi

'Altındağ'da Aile Gençlik Sporla Buluşuyor' sloganı ile yürütülen Altın Smaç Aile Gençlik Voleybol Turnuvasına 200 kişi 20 takım katıldı.

Ankara Gençlik Spor İl Müdürlüğü, gençlerin hayatı etkin yaşamanın bedensel ve ruhsal sağlıktan geçtiğini görmeleri, sağlıklı beslenme kadar sporla aktiviteyi de hayatın merkezine koymaları, yaşanılan çevreye duyarlı olmaları için çeşitli programlar düzenliyor. Bu kapsamda Altındağ Gençlik Merkezi tarafından organize edilen "Altındağ'da Aile Gençlik Sporla Buluşuyor" sloganı ile yürütülen voleybol turnuvasına 200 kişi 20 takım katıldı.

Kıyasıya mücadelenin sonunda turnuvanın galibi ise dostluk ve kardeşlik oldu. İki hafta süren turnuva sonucunda aileler ve gençler hem eğlendiler hem de mücadele ettiler.

Turnuvanın galibi gençler ve ailelere ise Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Yusuf Kılıç madalya ve kupaları takdim etti. - ANKARA