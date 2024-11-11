Altınordu Derbide Altay\'ı Yendi

Spor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta derbide konuk ettiği Altay'ı 2-0 mağlup eden Altınordu, bu sezon iç sahada aldığı galibiyetlere bir yenisini daha ekledi. Kırmızı-lacivertliler, Torbalı'da antrenman yaptığı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çıktığı 6'ncı maçında 5'inci zaferini elde etti. Kendi sahasında İnegölspor, Isparta 32 Spor, 24 Erzincanspor, Kastamonuspor ve son olarak Altay'ı dize getiren İzmir temsilcisi, sadece Fethiyespor'la berabere kaldı. Altınordu taraftarı önündeki 6 müsabakada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak 16 puan topladı.

Torbalı'da çıktığı randevularda rakip fileleri 11 kez sarsan kırmızı-lacivertliler, kalesinde 3 gol gördü. Bazı Altınordu taraftarları, iç saha maçlarının Torbalı'da oynanmasına şehir merkezine olan uzaklığı nedeniyle tepki gösterse de Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda alınan galibiyetlerle yönetimin yüzü güldü. Ligde 22 puana ulaşan Altınordu, lider Kastamonuspor'un 4 puan gerisinde yer alıp 3'üncü sıraya yükseldi. İzmir ekibi bu hafta deplasmanda düşme hattında yer alan Karaköprü Belediyespor'la karşılaşacak.