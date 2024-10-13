Amasyaspor, Balıkesirspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Amasyaspor, Balıkesirspor'u 2-1 Yendi

Amasyaspor, Balıkesirspor\'u 2-1 Yendi

Amasyaspor, 3. Lig 2. Grup'ta Balıkesirspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

13.10.2024 16:38
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Nesine 3. Lig 2. Grupta Amasyaspor, ligin 6. haftasında sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Stat: 12 Haziran Stadyumu

Hakemler: Taner Tuncer xx, Osman Baruk xx, Hakan Erkan xx

Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Muhammed Enes Doğan x (Batuhan Ayvaz dk.57 x), Hasan Türkyılmaz x, Emirhan Tak x (Buğra Çağlıyan dk.46 x), Berkay Arslan x, Fatih Kıran x (Oğuzhan Öztürk dk.79 xx), Yunus Emre Aydemir x (Sabit Hakan Yılmaz dk.70 x), Onur Paksoy x, Hakan Olkan x, Mustafa Ethem Erboğa x (Ahmed Kağan Gürbüz dk. 57 xx)

Balıkesirpor: Hüseyin Altıntaş x, Muhammet Araz x, Celal Emir Dede x, Özer Özdemir x, Bertuğ Bayar xx (Ali Karakaya dk.82 x), Şahin Şafakoğlu x (Tayfun Kırca dk.37 x), Artun Akçakın x (Ahmet Gülay dk82 x), Serdar Güncü x, Yiğit Epözdemir x, Volkan Altınsoy x, Muhammed Demirci x (Asım Hamzaçebi dk.63 x)

Goller: Oğuzhan Öztürk (dk.84), Ahmed Kağan Gürbüz dk.88 (Amasyaspor), Bertuğ Bayar (dk31) (Balıkesirspor)

Sarı kartlar: Berkay Arslan, Yunus Emre Çakır, Mustafa Ethem Erboğa, Asım Hamzaçebi, Özer Özdemir (Balıkesirspor)

Kırmızı kartlar: Onur Paksoy, Muhammed Enes Doğan (Amasyaspor), Yiğit Epözdemir ((Balıkesirspor) - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Amasyaspor, Balıkesirspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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