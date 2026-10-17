Orban\'ın Beşiktaş golü eylülün golü seçildi

AMED Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın ligin 6'ncı haftasında Beşiktaş karşılaşmasında attığı gol, eylül ayının golü seçildi. Orban'a, TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi ödülü verildi.

Amed Sportif Faaliyetler'de Gift Orban'ın Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş'a attığı şık gol, TFF sanal medya hesaplarından yapılan taraftar oylarıyla eylül ayının en güzel golü seçildi. Orban'a ödülü, ligin 8'inci haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması öncesi TFF Diyarbakır Bölge Müdürü Serkan Bayhan tarafından verildi.