Ampute Mili Takımı, yarı finalde

Riva 'daki müsabakayı TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay , TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit , TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy , Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen tribünden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya 'yı 5-1 yenen Özbekistan oldu.

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fas, Spor, Son Dakika

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