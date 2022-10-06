Ampute Mili Takımı, yarı finalde - Son Dakika
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Ampute Mili Takımı, yarı finalde

06.10.2022 22:58
Ampute Mili Takımı, yarı finalde

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda Fas'ı 4-1 yenerek yarı finale çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'Türkiye Futbol Oynuyor' projesi kapsamında destek verdiği Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımı, ülkemizin ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda çeyrek final maçında Fas'ı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlıların, yarı finaldeki rakibi çeyrek finalde İtalya'yı 5-1 yenen Özbekistan oldu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanan maçta Millilerimizin gollerini 11. dakikada Rahmi Özcan, 28. dakikada Ömer Güleryüz, 34. ve 50+1. dakikalarda Kemal Güleş attı. Fas'ın golü 48. dakikada İlyass Sbiyaa'dan geldi.

Riva'daki müsabakayı TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit, TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen tribünden takip etti.

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen milliler, yarı finalde 7 Ekim Cuma günü Vodafone Park'ta Özbekistan'la karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak müsabaka TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak. Taraftarlar maçların biletlerini passo.com.tr'den ücretsiz olarak alabilecek. Milliler, grup maçlarında Fransa'yı 3-0, Liberya'yı 5-0 yenmiş, Haiti ile 1-1 berabere kalmasının ardından Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0'la geçmişti.

Turnuvanın finali, 9 Ekim 2022'de saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak. - İSTANBUL

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Türkiye-Fas maçının ardından Türkiye-Fas maçının ardından Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yarı finalde
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Mili Takımı, yarı finalde - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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