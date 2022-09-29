Türkiye 'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak olan Ampute Futbol Dünya Kupası öncesinde Ampute Futbol Milli Takımı'nda sürpriz bir olay yaşandı. Yarın saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fransa ile açılış maçında karşılaşacak olan milli takımda, takımın önemli isimlerinden "Ampute Messi" lakaplı Barış Telli, 24 Eylül Cumartesi günü kendisine yapılan bildirimle turnuva kadrosundan çıkartıldı. Yıldız oyuncu, bugün saat 23.59'da sona erecek kadro listesi bildirimi öncesinde teknik direktör Osman Çakmak'ın kararıyla kadro dışı kaldı.

Kaynak: DHA

Osman Çakmak, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ampute Milli Futbol Takımı'nda Barış Telli'ye kadro dışı şoku - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.