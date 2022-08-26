Halkın desteği Ampute Futbol Milli Takımı'nı yeni başarılara motive ediyor

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Türk halkının futbolculara büyük destek sunduğunu belirterek, bunun takımı motive ettiğini ve daha çok hırslandırdığını belirtti.

Ay-yıldızlı ekip, Erzurum'Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde 30 Eylül-9 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek Dünya Kupası hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce iki kez Avrupa şampiyonu olan, ayrıca dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulanan milli takım, elde ettiği başarılarla Türk halkının büyük desteğini almanın mutluluğunu yaşıyor.

Teknik direktör Osman Çakmak, AA muhabirine, aldıkları başarılı sonuçlarla Türk halkının kendilerini daha çok tanıdığını ve ilgi gösterdiğini söyledi.

"Halkın desteği bizi daha çok motive ediyor, hırslandırıyor"

Bu ilginin futbolculara olumlu yansıdığını ifade eden Çakmak, şöyle konuştu:

"Ben de bir gazi olarak ayağım bazen ağırdığında protezimi takmadığım zaman insanlar farklı gözle bakıyordu ama şimdi herkeste 'Kaptan Osman' olarak kaldı. O kardeşlerim de bir yere gittiği zaman 'Ben seni tanıyorum geçen Arjantin, İspanya maçında oynamıştın güzel bir gol atmıştın sizleri seviyoruz' diyorlar. Biz de onlara diyoruz ki Allah için biz de sizi seviyoruz. Onlar bize güzel cümleler kuruyorlar. O da bizi daha çok motive ediyor, daha çok hırslandırıyor. Hep beraber düşünmemiz lazım bir saniye bile düşünsek yetiyor."

Çakmak, ay-yıldızlı forma altında maçlara çıkmanın ayrı bir gururunu yaşadıklarını belirterek, takımdaki futbolcuların ülkeye hizmet etmek istediğini anlattı.

"En büyük arzuları milli takıma hizmet etmek"

Milli formayla futbol oynamanın en büyük arzuları olduğunu vurgulayan Çakmak, "Bu kardeşlerimin en büyük arzusu, milli takıma hizmet etmek, heyecanlı şekilde formayı terletmek, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bayrağımızı taşıdığımız formayla şampiyonluk yaşamak, uluslararası alanda ülkenin marşını okutmak. Bunlar çok önemli şeylerdir." diye konuştu.

Zirvede yer almanın zor olduğuna işaret eden Çakmak, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın arzuladıkları şey zirvede olmak. Zirvede yer almak için yoruluyorsun, emek veriyorsun, sevdiklerinden feragat ediyorsun ama bunun yansıması, bir ortama girdiğinde alkışlarla karşılanmak güzel şeyler. Biz başarımızla zirveye çıktık, zirveye çıkabilirsin ama asıl zor olan orada kalmak. Kaptanlık ve futbolculuktan eskileri not ederek daha yenilerini nasıl güncel hale getiririz diye uğraşıyoruz. Bunları yaptıktan sonra ister halı saha ister dünya kupası finali maçı olsun kazanmak için çıkıyoruz."