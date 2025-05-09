Amrabat Cezalı Duruma Düştü

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan Sofyan Amrabat, 18. dakikada sarı kart gördü. Ev sahibi ekibin köşe vuruşu sonrası Amrabat, Krzysztof Piatek'i düşürmesi sonrası hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterirken, Amrabat'a sarı kart gösterdi. Amrabat, bu sezon 8. kez sarı kart gördü ve 2. kez cezalı duruma düştü.

Amrabat, sarı-lacivertlilerin gelecek hafta oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Faslı futbolcu Başakşehir'e karşı 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL