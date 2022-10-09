Anadolu Efes: 79-89 - Son Dakika
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Anadolu Efes: 79-89

09.10.2022 17:23
Anadolu Efes: 79-89

SALON: Aliağa Belediyesi EnkaHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Yiğit GönültaşALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 20, İsmail Cem 15, Prewitt 16, Simmons 8, Aldridge 5, Webster 7, Ege, Nusret 2, Dorukhan 6, MeriçANADOLU EFES: Micic 17, Bryant 15, Buğrahan 14, Zizic 12, Polonara 9, Doğuş, Clyburn...

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Erhan Gürsel, Yiğit Gönültaş

ALİAĞA PETKİMSPOR: Melson 20, İsmail Cem 15, Prewitt 16, Simmons 8, Aldridge 5, Webster 7, Ege, Nusret 2, Dorukhan 6, MeriçANADOLU EFES: Micic 17, Bryant 15, Buğrahan 14, Zizic 12, Polonara 9, Doğuş, Clyburn 15, Egehan 5, Egemen 2, Karahan, Erten1'İNCİ PERİYOT: 26-22İLK YARI: 48-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-64

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde Anadolu Efes'e ilk yarıda 11 sayı farkla öne geçtiği maçta yenilmekten kurtulamadı: 79-89. Galatasaray NEF'in ardından Petkimspor'u da yenip 2'de 2 yapan Anadolu Efes'te Micic 17, Clyburn ve Bryant 15'er sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Lige Yukatel Merkezefendi Belediye Basket deplasmanındaki galibiyetle başladıktan sonra ilk iç saha sınavında güçlü rakibine yenilen Petkim'de Melson 20, Prewitt 16 sayıyla oynadı. Euroleague'de üst üste iki şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes önünde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu tıklım tıklım dolarken, Aliağalılar takımlarına maç boyunca destek verdi. Aliağalılar, maç sonrası iki takıma da sevgi gösterisinde bulunup, alkışlarla uğurladı.

Maçın başında Anadolu Efes'in Micic, Bryant, Buğrahan ve Polonora'yla bulduğu 3 sayılık basketlere Aliağa Petkim, Melson, Aldridge ve Prewitt'in üçlükleriyle yanıt verdi. Karşılıklı üçlüklerle üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk bölümde ev sahibi Petkimspor, Melson'un son saniyede orta sahaya yakın noktadan üçlüğüyle ilk periyodu 26-22 önde tamamladı. İkinci periyotta ev sahibi Dorukhan'ın 3 sayılık isabetleriyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı. Anadolu Efes, Clyburn ve Micic'in devreye girmesiyle farkı 3 sayıya kadar düşürdü. Soyunma odasına Petkim üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyodun başında Anadolu Efes, Bryant'ın sayılarıyla ilk periyodun ardından ilk kez 50-48 öne geçti. Petkimspor'un 4 dakika boyunca skor üretemediği bu bölümde konuk ekip farkı 7 sayıya kadar taşıdı. Petkim'in farkın daha fazla artmasına izin vermediği periyot 64-62 Anadolu Efes lehine bitti. Bryant, Micic, Clyburn gibi yıldızlarının skorer oyunlarıyla son periyodun başında farkı tekrar hızla açan Anadolu Efes, salondan 89-79 galibiyetle ayrıldı.


- Aliağa
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Kaynak: DHA

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş, Aliağa Belediyesi, Emin Moğulkoç, Anadolu Efes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu Efes: 79-89 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Anadolu Efes: 79-89 - Son Dakika
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