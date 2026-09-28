Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edeceği maçta sezonun ilk galibiyetini hedefliyor - Son Dakika
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Anadolu Efes, Real Madrid'i konuk edeceği maçta sezonun ilk galibiyetini hedefliyor

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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 20.00'de Real Madrid'i konuk edecek. İlk hafta Barcelona'ya 89-82 yenilen lacivert-beyazlılar, Pablo Laso yönetiminde sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İspanyol ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Lacivert-beyazlılar, ligin ilk haftasında bir başka İspanya temsilcisi Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu.

Real Madrid ise aynı haftada Dubai Basketbol'a konuk olduğu müsabakadan 78-77 yenilgiyle ayrıldı.

Pablo Laso yönetimindeki Anadolu Efes, kazanarak organizasyonda sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

İki takım arasındaki 49. randevu

Anadolu Efes ile Real Madrid, Avrupa Ligi'nde 49. kez karşılaşacak.

Organizasyonda iki takım arasında Mart 2002'den bu yana oynanan 48 karşılaşmanın 17'sini lacivert-beyazlılar, 31'ini ise İspanyol ekibi kazandı.

Taraflar arasında geçen yıl normal sezonda yapılan iki mücadeleyi 81-75 ve 82-71'lik skorlarla Real Madrid kazandı.

Avrupa kupalarındaki 915. karşılaşma

Anadolu Efes, Real Madrid maçıyla Avrupa kupalarında 915. kez boy gösterecek.

Lacivert-beyazlılar, Avrupa'daki 914 karşılaşmada 506 galibiyet, 408 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 667. maçını yapacak. Geride kalan 666 müsabakanın 349'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 317'sinde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kaynak: AA
Anadolu EfesReal MadridPablo LasoSporSon Dakika

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