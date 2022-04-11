Analig Yıldızlar Karete Grup Müsabakaları tamamlandı - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan 'Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları' Kuyucak Spor Salonu'nda tamamlandı.

Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Aydın illerinden toplam 153 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalar Kata ve Kumite dallarında gerçekleştirildi. Müsabakaları yakından takip eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, 81 ilde birçok branşta sporu tabana yaymak, daha çok müsabaka yapılmasını sağlamak, kulüplere ve mili takımlara sporcu yetiştirme ve kazandırma amacında olduklarını belirterek, "Sporun gelişmesi ancak müsabaka sayısının artmasıyla olur. Bu yıl ilimize farklı branşlarda birçok grup müsabakaları verildi. Birçok ilden 153 sporcunun katılım sağladığı 3 gün süren organizasyonda birbirinden güzel müsabakalar izledik. Burada kazanan, ülkemizin gençliği ve sporu oldu" dedi.

Müsabakalar sonunda kızlarda; Eskişehir birinci, Muğla ikinci, Manisa üçüncü oldu. Erkeklerde, Muğla birinci, Denizli ikinci, Aydın üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalya ve katılım belgeleri gerçekleştirilen törenle takdim edildi. - AYDIN