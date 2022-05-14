Anis Berriche: "Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim" - Son Dakika
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Anis Berriche: "Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim"

14.05.2022 00:57
Anis Berriche: "Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim"

Avrupa ile Suudi Arabistan arasında futbol transferleri ve projeler konusunda en önemli isimlerden biri İsviçre'deki Swiss Goal Şirketi'nin sahibi ve Türkiye hayranı Anis Berriche, "Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim" dedi.

Avrupa ile Suudi Arabistan arasında futbol transferleri ve projeler konusunda en önemli isimlerden biri İsviçre'deki Swiss Goal Şirketi'nin sahibi ve Türkiye hayranı Anis Berriche, " Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim" dedi.

Türkiye hayranı olduğu bilinen ve Avrupa ile Suudi Arabistan arasında futbolcu transferleri ile projeler konusunda önemli isimlerden biri olan Anis Berriche, açıklamalarda bulundu. Berriche'nin röportajı şu şekilde:

Berriche sizin Türkiye hayranı olduğunuzu duyduk, doğru mu?

"Evet, benim çok Türk dostum var. Hatta her transfer döneminin sonunda ailemle birlikte Antalya'da tatil yaparım. Türkiye' de kendimi evimde gibi hissediyorum."

Beraber çalıştığınız Türk oyuncular var mı?

"Şu ana kadar olmadı ama bunun nedeni ben değilim. Türk oyuncular Türkiye'de çok para kazanıyordu ve teklif getirdiğim zaman da aşırı taleplerde bulunuyordu. Son iki sene bu biraz değişti, bundan sonra daha mümkün olacağını düşünüyorum."

Türk futbolcuları nasıl buluyorsunuz?

"Çok geliştiler, çok iyi oyuncularınız var. Her yerde rahat oynarlar. Burak Yılmaz bu yaşta bile büyük iş başardı. Gelen gençler çok büyük potansiyele sahip. Mesela Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmayı isterim. Aslında bu kadar iyi oyunculara sahip bir ülkenin Avrupa Kupalarında ve milli takımlar düzeyinde başarılı olamamasına biraz şaşırıyorum. Yani Türk futbolcular kendini dünyaya kanıtladı ve her zaman transfer yapabilir."

Teknik direktörlerimize ilgili ne düşünüyorsunuz?

"Dost acı söyler, hocalarınız piyasada oyuncularınızın çok ama çok altında. Maalesef böyle. Şu an Türk takımlarında uluslararası başarı elde eden Fatih Terim ve Şenol Güneş var. Gittiği her ülkede başarılı olan Engin Fırat var. Onun dışında uluslararası gündem oluşturacak başarı elde eden var mı? Yerel ligde başarılı olmak güzel ama gidip Avrupa kupalarında bir şey yapamazsan kimin ilgisini çekersin? Bakın dünya şampiyonu şu an Fransa, Şenol Güneş Türkiye'yle onları yendi, Engin Fırat çok zayıf Moldova'yla kök söktürdü, bunlar dünya futbolunda gündem oldu. Her hocaya bunun gibi örnekler veriyorum. Ben gerçekçi bir adamım. Ben menajer olarak ne kadar güçlü olursam olayım, hoca uluslararası CV'si kadardır. Futbolcularınızda durum farklı, onlar kendilerini yurt dışında kanıtladılar."

Arap ülkelerinde Türk futboluna nasıl bakıyorlar?

"Bakın Türkiye, Müslüman bir ülke, zaten bundan dolayı olumlu bakıyorlar. Farkındasınız sanırım, Arap ülkelerinden tatil için en çok tercih edilen ülke de Türkiye. Yani demek istediğim, Türkiye'ye genelde olumlu bakılıyor ve tabii ki Türk futboluna da."

Bu yaz Türkiye'yle ilgili transfer çalışmanız var mı?

"Evet, hem iki kulüp benden oyuncu istedi, hem de bir çok kulüp yabancı oyuncu sayısını düşürmek istiyor. Ben de beğendiklerimi başka bir ülkeye transfer etmek için çalışacağım. Zaten transferler olduğunda haberdar olursunuz." - İSTANBUL

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Suudi Arabistan, Berat Özdemir, Trabzonspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anis Berriche: 'Trabzonspor'dan Berat Özdemir ve Ahmetcan Kaplan ile çalışmak isterim' - Son Dakika


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