Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil - Son Dakika
Üye Girişi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil

07.07.2022 10:20
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil

"Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum""Bizim için önemli eksik gol bölgesi, 1 ya da 2 oyuncu yakın zamanda gelecek inşallah"Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ / ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız.

"Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum"

"Bizim için önemli eksik gol bölgesi, 1 ya da 2 oyuncu yakın zamanda gelecek inşallah"

Ercan ATA - Alper ŞAŞMAZ/ ANKARA, - MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu öncesi MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.MKE Ankaragücü'nün Süper Lig fikstürünü değerlendiren Koca, ilk hafta Konyaspor ile kendi sahalarında oynayacaklarını belirterek, "Daha sonra ikinci maçta deplasman, üçüncü hafta ise BAY geçiyoruz" ifadelerini kullandı."YENİ SEZON İNŞALLAH İYİ OLUR, HERKESE BAŞARILAR DİLİYORUM""Süper Lig fikstürü herkese hayırlı olsun" diyen Koca, "Bizim için fark etmez, er ya da geç takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Sadece ilk haftalarda ağustos ayı olduğu için havanın sıcak olmasının etkisi olabilir. Ama takımlarımızın kamp döneminde bu sorunları da aşacağına inanıyorum. Yeni sezon inşallah iyi olur, herkese başarılar diliyorum" diye konuştu.MKE Ankaragücü'nün 8 defa İstanbul deplasmanlarına gideceğini hatırlatan Koca, "İstanbul bizim için çok dezavantaj değil. Yakın, 3 saate, 3.5 saate gidebiliyoruz. Tabii uçakla daha kısa sürede de gidebiliyoruz. Ben çok sorun olacağını düşünmüyorum. İstanbul'a biz bir alt ligde de defalarca gittik. Bir sorun olmaz inşallah" ifadelerini kullandı."BİZİM İÇİN ÖNEMLİ EKSİK GOL BÖLGESİ, 1 YA DA 2 OYUNCU YAKIN ZAMANDA GELECEK İNŞALLAH"Ankaragücü'nde transferlerin devam edeceğini belirten başkan Faruk Koca, şunları söyledi:

"Gol bölgesine 1 ya da 2 oyuncu alacağız. Ön libero ve sol stoper konusunda şu anda görüşmelerimiz var. İnşallah son aşamaya geldiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki birkaç gün netleştirdikten sonra kamuoyuna bildireceğiz. Bizim için önemli eksik şu anda gol bölgesidir. 1 ya da 2 oyuncunun inşallah yakın zamanda geleceğini düşünüyorum."


YORUMLAR
500
MKE Ankaragücü Başkanı Koca: 'Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef çok kötüydü' MKE Ankaragücü Başkanı Koca: 'Ankaragücü'nün altyapısı geldiğimizden beri maalesef çok kötüydü' Bakan Yanık: 'Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil' Bakan Yanık: 'Fırsat eşitliğini yakalamış bir Türkiye kurana kadar aldığımız hiçbir mesafe bizim için yeterli değil'
Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:15 Fenerbahçe'den Edinson Cavani hamlesi! İstanbul'a geldi
10:10 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı
10:06 Türkiye ile İsrail arasında tarihi anlaşma: 71 yıl sonra ilk kez ikili havayolu trafiği genişletilecek
10:05 Araç sahiplerini sevindiren haber! Bu gece yarısından itibaren motorine büyük indirim
10:01 Bakan Bozdağ'ın imzaladığı genelge başsavcılıklara gönderildi: Cezaevlerinde 11-15 Temmuz'da açık görüş yapılacak
09:58 Evlilik dışı çocuğu olan Dila Tarkan'ın eşi Dağhan Doğruer'in başı dertte! Çocuğunun annesinden nafaka davası
09:56 Kıskanç koca dehşeti! Önce rehin aldı sonra yakalandı, serbest kalınca eşinin masaj salonunu yaktı
09:30 Şenol Güneş kendisini şikeyle suçlayan Erman Toroğlu'nun daha az konuşmasını talep etmişti! Ağzına bant yapıştırdı
09:21 CHP'nin "TÜİK'e talimat mı verildi?" sorusunu Bakan Nebati yanıtladı: Söz konusu değildir
08:34 Gülşen konserinde yine yerinde duramadı! Önce erkek arkadaşının kucağına çıktı sonra Edis'le kalça dansı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2022 10:23:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: İstanbul bizim için çok dezavantaj değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement