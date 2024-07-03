Ankaralılar, A Milli Futbol Takımı'nın çeyrek finale yükselmesini coşkuyla kutladı

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Ankara'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselmesini doyasıya kutladı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı Merih Demiral'ın 2 golü ile yenerek çeyrek finale yükseldi. Maçı televizyondan takip eden Ankaralılar, son düdük ile büyük sevinç yaşadı. Kafelerde ve evlerinde maçı izleyen vatandaşlar Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesinin sevincini ellerinde Türk bayrakları ile kutladı. Bazı vatandaşlar ise araç konvoyu ile çeyrek finale yükselmenin sevincini yaşadı.

A Milli Futbol Takımı, 6 Temmuz'da Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. - ANKARA