Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar - Son Dakika
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Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar

08.05.2022 16:50
Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar

Denizli'de Yeşil Çivril Belediyespor alt yapı oyuncuları 08 Mayıs Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle karşılıklı futbol oynayarak kutladı.

Denizli'de Yeşil Çivril Belediyespor alt yapı oyuncuları 08 Mayıs Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle karşılıklı futbol oynayarak kutladı.

Çivril Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Anneler günü dolayısıyla 'Annemle Futbol Oynuyorum' etkinliği düzenledi. İlçe stadında düzenlenen organizasyonda Çivrilspor alt yapı oyuncuları ve anneleri karşılıklı futbol oynadı. Maç sonunda genç oyuncular annelerinin kullandığı penaltı atışlarını kurtarmaya çalıştı. Maç ve penaltı atışları sonrasında Anne ve genç futbolculara teşekkür eden başkan Niyazi Vural "Hayatımızın her anında yanımızda olan, ayakları altında cenneti, yüreğinde hayatın her güzelliğini taşıyan, sevgiyle sarıp şefkatle kucaklayan en kıymetli varlıklarımız, annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar
Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar
Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar
Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar
Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar

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Anneler Günü, Denizli, Futbol, Çivril, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anneler Günü'nü yeşil sahada anneleriyle kutladılar - Son Dakika


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