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Antalya'da Latin rüzgarı esecek - Son Dakika

Antalya'da Latin rüzgarı esecek

08.12.2021 14:47
Antalya'da Latin rüzgarı esecek

2021-2022 Sportif Salsa Ligi'nin birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

2021-2022 Sportif Salsa Ligi'nin birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması, Sportif Salsa Dansları Solo (Kadın-Erkek) & Duo Yarışması ve Karayip Dansları - Latino Show (Couple-Grup) Yarışmaları, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Müsabakalara farklı yaş gruplarından toplam 750 dansçının katılması bekleniyor.

Hafta sonu her iki gün de 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak yarışmalar, ücretsiz izlenebilecek.

Antalya, Türkiye, Aralık, Dans, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da Latin rüzgarı esecek - Son Dakika Spor


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