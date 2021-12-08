Antalya'da Latin rüzgarı esecek

2021-2022 Sportif Salsa Ligi'nin birinci etabı Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle 11-12 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek Sportif Salsa Dansları Kulüplerarası 1. Etap Yarışması, Sportif Salsa Dansları Solo (Kadın-Erkek) & Duo Yarışması ve Karayip Dansları - Latino Show (Couple-Grup) Yarışmaları, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Müsabakalara farklı yaş gruplarından toplam 750 dansçının katılması bekleniyor.

Hafta sonu her iki gün de 10.00-18.00 saatlerinde yapılacak yarışmalar, ücretsiz izlenebilecek.