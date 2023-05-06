Başkan, ortalığı yıkmıştı! Antalyaspor'dan maçın hakemi için çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika
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Başkan, ortalığı yıkmıştı! Antalyaspor'dan maçın hakemi için çok konuşulacak paylaşım

06.05.2023 23:25

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Beşiktaş karşılaşmasından sonra bir açıklama yayımlayarak maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün onurlu bir takımın mücadelesini "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" kararlarıyla alt eden bir hakem izledik" ifadeleri yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 33'üncü haftasında oynanan Antalyaspor- Beşiktaş maçının ardından ev sahibi ekip maçın hakemini sert bir şekilde eleştiren bir açıklama metni yayımladı.

METE KALKAVAN'I HEDEF ALDILAR

Akdeniz ekibi bir açıklama metni yayımlayarak, karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a çok sert bir şekilde tepki gösterdi.

İşte Antalyaspor'dan yapılan açıklama;

"Bu akşam yine Türk futbolu adına utanç gecelerinden birini yaşadık. Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren rakibimizle değil, kelimenin tam anlamıyla karşılaşmanın hakemi ile mücadele edeceğimizi anladık, çünkü Mete Kalkavan ilk düdüğünden itibaren bunu bize hissettirdi.

"KASITLI, MAKSATLI VE TARAFLI"

Katliamın detaylarına tek tek girip bütünün Türk futboluna verdiği zararın göz ardı edilmesini istemediğimiz için pozisyonlara değinmiyoruz bile. Bugün onurlu bir takımın mücadelesini "kasıtlı, maksatlı ve taraflı" kararlarıyla alt eden bir hakem izledik.

"ANTALYA, TURİZM ŞEHRİDİR"

Federasyon Başkanımızın öncülüğünde Türk futbolunun yeniden yapılanıp hak ettiği marka değerine ulaşması için hep birlikte çaba gösterirken, bu hakemlerle bunu başarmamızın mümkün olamayacağını bugün net bir şekilde gördük. Unutulmamalıdır ki Antalya, turizm ve tarımıyla ülkemize ekonomik değer katan, nüfusuyla da 5'inci büyük şehridir ve çıkaracağı ses zannettiğinizden çok daha yüksek desibelli olacaktır.

"METE KALKAVAN İLE İLGİLİ ENDİŞEMİZİ MAÇTAN ÖNCE DİLE GETİRDİK"

Biz hemen yarından itibaren bu hakem ve bu zihniyetin Türk futbolundan silinmesi için gereken onurlu kararların alınmasını bekliyoruz. Biz sadece rakiplerimizi yenmek için sahaya çıkmak istiyoruz. Hakemleri de yenmek için mücadele etmek zorunda olmadığımızı düşünüyoruz. Son olarak; Mete Kalkavan ile ilgili endişemizi maçın öncesinde dile getirdik. Katlettiği maçlarımızı listelesek Antalya'dan TFF'ye yol olur. Biz camiamıza yakışan onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz ve tepkimizi bugün olduğu gibi en ağır şekilde vermeye devam edeceğiz. Kamuoyunu saygılarımızla."

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Mete Kalkavan, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan, ortalığı yıkmıştı! Antalyaspor'dan maçın hakemi için çok konuşulacak paylaşım - Son Dakika


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