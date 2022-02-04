Antalyaspor, Brezilyalı forvet Luiz Adriano'yu kadrosuna kattı

Fraport TAV Antalyaspor, Brezilyalı forvet oyuncusu 35 yaşındaki Luiz Adriano'yu transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından "Hoş geldin Luiz Adriano" başlığıyla yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Paylaşımda, futbolcunun videosuna yer verildi.

Antalya'ya 29 yıl sonra kar yağmasına ilişkin haberlerle başlanan videoda, kırmızı-beyazlı formayı giyen Adriano'nun "Bu güzel şehirle ilgili bana bilgi verilirken hep Antalya'nın memleketim gibi olduğundan bahsettiler. Hem insanı hem de havası sıcaktır dediler. Soğuk bize göre değil dediler. Sosyal medyadan takip ettiğimi kadarıyla da kar yağmaz dediler. Yağdı. Forvet gelmez dediler. Geldi. Ben Luiz Adriano. Olmaz denilenleri gerçekleştirmek için buradayım." ifadeleri yer aldı.