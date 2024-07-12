Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
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Spor

Antalyaspor, Moussa Djenepo'yu kiralık olarak transfer etti

Antalyaspor, Moussa Djenepo\'yu kiralık olarak transfer etti

Antalyaspor, Süper Lig ekiplerinden Belçika'nın Standard Liege kulübünden Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Başkan Sinan Boztepe, Djenepo'nun hücum gücünü arttıracağına inandıklarını ve satın alma opsiyonuyla anlaştıklarını belirtti. Transferlerin devam edeceğini söyleyen Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise Djenepo'nun Antalyaspor ailesinin bir parçası olduğunu ifade etti.

12.07.2024 16:21
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Belçika'nın Standard Liege kulübünden Malili sol kanat oyuncusu Moussa Djenepo'yu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, Djenepo için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, "Sol kanat oyuncusu olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok kulübün talip olduğu Moussa Djenepo ile anlaşmış bulunmaktayız. Yeni sezonda özellikle hücum gücümüzü arttıracağına inanıyoruz. Kendisi ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere kiralık olarak anlaştık." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkan Vekili Deniz Ali Yeşil ise transferlerin devam edeceğini söyledi.

Antalyaspor'da "12" numaralı formayı giyecek olan Moussa Djenepo da Antalyaspor ailesinin bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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